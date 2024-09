Von Ärzten empfohlen: Neue Huawei Smartwatches direkt schon in starken Angeboten sichern

Huawei ergänzt seine Produktpalette ab sofort durch die Huawei Watch GT5 (Pro) und die Watch D2. Die GT5 (Pro) ähnelt dabei eher einer klassischen Armbanduhr, während die D2 deutlich sportlicher daherkommt. Wenn du dir bis zum 24. Oktober eine der Smartwatches zulegst, profitierst du von den wertigen Bluetooth In-Ears Huawei FreeBuds 5i als Gratis-Zugabe. Wir schauen genauer hin.

Huawei Watch GT5 Pro ab 379 Euro mit starken Gratis-Extras

Die neue Huawei Watch GT5 (Pro) ist aus Titan und Keramik hergestellt und somit besonders robust. Sie begleitet dich hervorragend beim Sport und überwacht bei Bedarf detailliert deine Gesundheit. Dank des TrueSense-Sensors kann die Uhr etwa permanent deinen Puls und Blutsauerstoff sowie weitere Vitaldaten messen. Auch ein Elektrokardiogramm (EKG) deines Herzens lässt sich mit dessen Hilfe erstellen und die Smartwatch kann deinen Schlaf analysieren. Darüber hinaus ist die Watch GT 5 Pro in der Lage, über 100 Sportarten aufzuzeichnen. So erhältst du einen guten Überblick über deine Bewegung und Ziele.

Huawei Watch GT5 Pro – diese Gratis-Zugaben sicherst du dir

Die Watch GT 5 Pro ist in verschiedenen Varianten erhältlich. So gibt es sie in den zwei Größen mit 42 oder 46 mm Durchmesser sowie mit diversen Armbändern in unterschiedlichen Farben. Je nach Modell starten die Preise bei 379 Euro (46 mm, Schwarz) und gehen hoch bis zu 599 Euro (42 mm, Keramik). Bestellst du die jeweilige Uhr bis zum 24. Oktober, erhältst du die Huawei FreeBuds 5i im Wert von 99 Euro dazu. Gibst du außerdem beim Bestellprozess im Huawei Online-Store den Code AGT5HW69 ein, erhältst du noch ein zweites Armband aus wahlweise Leder oder Nylon kostenfrei dazu. Mehr Details zur GT5 Pro haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.

Die Preise für alle Pro-Modelle in der Übersicht:

GT5 Pro 42mm Keramik: 599 Euro

GT5 Pro 42mm Fluorelastomer (Weiß): 449 Euro

GT5 Pro 46mm Titan: 499 Euro

GT5 Pro 46mm Schwarz: 379 Euro

Watch D2: Medizinisch zertifiziert und ebenfalls im starken Launch-Angebot

Die neue Huawei Watch D2 kommt mit einem eckigen Display sowie einem Sportarmband daher und ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Mit der Smartwatch lassen sich bis zu 80 Sportarten aufzeichnen und sie kann ebenfalls ein Elektrokardiogramm (EKG) erstellen sowie deinen SpO2-Wert, die Herzfrequenz und dein Stresslevel messen. Auch die Hauttemperatur und deine Atmung im Schlaf kann die Uhr überprüfen.

Eine absolute Besonderheit ist jedoch: Die Watch D2 verfügt über eine kleine Pumpe, die den Innenraum des Armbandes aufpumpen und so deinen Blutdruck messen kann. Diese Funktion ist sogar über einen Zeitraum von 24 Stunden möglich und medizinisch zertifiziert. So meint etwa der leitende Oberarzt an der Kreisklinik Ebersberg/München, Dr. Daniel M. Plecity:

„Im häuslichen Bereich und außerhalb der ärztlichen Praxis kann ich mir keine bessere 24-Stunden-Blutdruckmessung als die der Watch D2 vorstellen.“ (Zitat von 09.2024)

Die Watch D2 ist für 399 Euro erhältlich und du bekommst bis zum 24. Oktober drei Jahre Huawei Care-Garantie geschenkt. Außerdem sicherst du dir in diesem Zeitraum ebenfalls die kabellosen FreeBuds 5i gratis dazu. Bestellst du die Smartwatch im Huawei Online-Store und abonnierst den E-Mail-Newsletter, erhältst du zusätzlich die smarte Personenwaage Huawei Scale 3 gratis. Weiterhin cool: Du kannst das Armband samt Airbag innerhalb eines Jahres kostenfrei austauschen lassen.

Huawei Watch D2 – so sieht sie aus und das sicherst du dir gratis