Völlig irre: Otto verschleudert diesen 4K-TV von LG für unter 300 Euro

Während auf dem Preisetikett normalerweise 529 Euro stehen, senkt Otto den 4K-TV „43UR73006LA“ von LG nun um satte 43 Prozent im Preis. Am Ende stehen dadurch nur noch 299 Euro auf der Rechnung – ein echtes Schnäppchen, das momentan kein anderer Anbieter im Netz unterbietet. Lange läuft das Angebot allerdings nicht – spätestens am Dienstag (29.8.) ist laut Otto Schluss. Wir schauen uns den Deal genauer an.

LG 4K-TV zum Bestpreis: Das steckt in dem UHD-Fernseher

Filme, Serien, Games und Sport schaust du mit dem 4K-TV von LG auf einer Fläche von 43 Zoll beziehungsweise 109 Zentimeter. Das ist die perfekte Größe für Menschen, die kein riesiges Modell im Wohn- oder Schlafzimmer stehen haben möchten, aber dennoch alles gut erkennen wollen. Dank der 4K-Auflösung sehen alle Inhalte dabei gestochen scharf aus. Die verbauten Direct LEDs sorgen darüber hinaus für erstaunliche Details. Weiterhin unterstützt der Fernseher die Formate HDR10 Pro sowie HLG und sorgt somit auch für brillante Farben. Zusätzlich verbessert wird das Bild außerdem durch einen integrierten AI-Prozessor.

Der LG-Fernseher läuft zudem unter der Oberfläche webOS 23 und ist somit mit diversen smarten Funktionen ausgestattet. So ist der 4K-TV etwa mit Amazon Alexa kompatibel und lässt sich ebenso per Sprachbefehl steuern. Außerdem kannst du deine Lieblings-Streaming-Apps rund um Netflix, Disney+ und Prime Video ohne ein Zusatzgerät direkt installieren und nutzen.

Der Fernseher ist aber ebenfalls gut fürs Gaming geeignet, da er etwa ALLM unterstützt, was für eine geringere Verzögerung beim Spielen sorgt. Auch mehrere HDMI-Anschlüsse mit eARC sind verbaut, die ebenfalls für eine niedrige Latenz sorgen – insbesondere bei der Audio-Wiedergabe. Übrigens: Auch der Sound wird mithilfe einer KI optimiert und soll dadurch besonders lebendig klingen.

4K-TV von LG mit 43 Prozent Rabatt – so gut ist der Preis

Schauen wir uns noch den Preis des 4K-TVs an. Normalerweise kostet er 529 Euro (UVP) – für kurze Zeit ist er bei Otto allerdings auf 299 Euro reduziert. Das entspricht einem Nachlass von rund 43 Prozent. Und der Preis ist auch im Vergleich mit anderen aktuellen Angeboten extrem gut. Denn: andere Anbieter verkaufen den Fernseher erst ab 400 Euro aufwärts. Bei Otto machst du daher aktuell definitiv ein Schnäppchen. Solltest du dich eher für einen größeren 4K-Fernseher interessieren, lohnt sich auf jeden Fall auch ein Blick auf dieses Angebot für 369 Euro für einen 50 Zoll LG-Fernseher.