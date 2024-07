Völlig irre: MediaMarkt will nur 255 Euro für diesen 4K QLED-TV

Bei dem Angebot handelt es sich um den PEAQ QLED-TV mit der Bezeichnung „PTV 43GQU-5024T“. Was viele nicht wissen: PEAQ ist die Eigenmarke von MediaMarkt, die auch Lautsprecher, Notebooks und mehr herstellt. Was du für den Preis von nur 255 Euro erwarten kannst, erklären wir dir in diesem Artikel. Übrigens: Das Angebot ist Teil der Primetime-Deals Aktion bei MediaMarkt, die am 08. Juli um 9 Uhr endet.

43 Zoll und integrierter Sprachassistent – was der QLED-TV kann

Fernseher mit QLED-Technik sind normalerweise in höheren Preisklassen zu finden. Erstaunlich ist da, dass du hier für deutlich unter 300 an einen solchen Fernseher bekommst. Aber was bedeutet das eigentlich? Hier werden sogenannte Quantum Dots verwendet, die selbst bei großer Helligkeit eine tolle Farbwiedergabe bieten. Das macht sie zu einer guten Wahl bei Tageslicht.

Der hier angebotene QLED-TV von PEAQ ist dabei 43 Zoll groß und bietet so eine angenehme Fläche für Filme, Serien oder (Sport-)Shows. Vor allem, wer keinen riesigen Fernseher im Wohn- oder Schlafzimmer haben möchte, kommt hiermit auf seine Kosten. Dank Dolby Vision sind noch höhere Kontraste und viele Details möglich. Zwar musst du dich mit 60 Hertz zufriedengeben, bei vielen Inhalten stört das jedoch nicht. Dazu ist hier der Google Assistant integriert, sodass du noch nicht einmal die Fernbedienung zur Hand nehmen musst. Ein Sprachbefehl genügt und das gewünschte Video oder Musik wird gestartet.

So sieht der QLED-TV von PEAQ aus

Preisrutsch nach unten: So gut ist der Preis

Schauen wir uns außerdem den Preis genauer an. MediaMarkt verlangt 255 Euro für den QLED-TV. Das ist ziemlich stark, kosten andere Modelle mit der modernen Bildtechnik doch oft weitaus mehr. Aber auch für dieses Modell speziell ist das ein echt guter Preis, denn zuvor kostete der Fernseher noch knapp 300 Euro. Erst vor kurzem rutschte der Preis knapp 50 Euro in die Tiefe. Da der Fernseher nur von MediaMarkt/Saturn verkauft wird, ist ein Preisvergleich hier sinnlos.