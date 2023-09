Völlig irre: Bundle aus Pixel 7a und 30-GB-Tarif günstiger als Smartphone einzeln

Einen Tarif mit 30 GB für monatlich 19,99 Euro klingt bereits nach einem ganz guten Deal. Bei diesem Tarif-Angebot mit dem Pixel 7a handelt es sich jedoch um etwas ganz Besonderes. Das Google-Handy gibt’s nämlich nicht nur geschenkt, insgesamt ist das Paket aus Tarif und Smartphone hier sogar günstiger als das Pixel 7a einzeln! Wir rechnen vor.

30 GB für 19,99 Euro – Der Tarif im Überblick

Bevor wir uns der Rechnung widmen, werfen wir noch kurz einen Blick auf den Tarif zum Pixel 7a. Für monatlich 19,99 Euro bekommst du beim otelo Classic Tarif 30 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media und Streaming völlig ausreichen sollte. Hinzu kommt obendrein noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Das Besondere: Du zahlst bei dem Angebot keinerlei monatlichen Aufpreis für das Pixel 7a! Kein Wunder also, dass dir dieser Deal ein krasses Sparpotenzial bietet. Zusätzlich kannst du dir ebenso die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro erstatten lassen, wenn du dies innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt der SIM-Karte über die otelo-App beantragst.

Pixel 7a geschenkt? So rechnet sich der Tarif-Kracher

Für das Pixel 7a fällt bei dem Tarif-Bundle zunächst ein Gerätepreis von insgesamt 11,94 Euro an (inklusive Versand). Doch keine Sorge: Über den 50-Euro-Wechselbonus holst du dir diesen Betrag umgehend wieder und sparst sogar noch extra. Dafür musst du einfach nur innerhalb von 180 Tagen nach der Tarifaktivierung deine alte Rufnummer portieren. Wichtig ist jedoch, dass du nicht aus einem Vodafone-Tarif wechselst.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen dadurch erstaunlich geringe Gesamtkosten in Höhe von 441,70 Euro für den Tarif-Deal an. Allein das Pixel 7a kostet im Netz momentan aber bereits mindestens 447 Euro. Das Bundle aus Smartphone und Tarif ist also insgesamt sogar günstiger als der Einzelpreis fürs Google-Gerät! Wer Interesse an dem Handy hat, kann hier also wirklich bedenkenlos zuschlagen und massiv sparen.

Pixel 7a – Ein top Google-Handy gratis zum Tarif

Doch nicht nur der Tarif und das enorme Sparpotenzial können sich sehen lassen, mit dem Pixel 7a wird dem Angebot auch ein tolles Smartphone zur Seite gestellt. Das handliche Google-Gerät überzeugt etwa mit dem schicken 6,1 Zoll großen OLED-Display mit 90 Hz. Obendrein liefern dir der verbaute Google Tensor G2 Prozessor samt 8 GB RAM eine tolle Performance im Alltag. Ein Vorteil ist zudem, dass bei dem Smartphone Soft- und Hardware aus demselben Haus stammen. Du bekommst also pures Android und eine stets optimale Nutzererfahrung.

Google Pixel 7a Software Android 13 Prozessor Google Tensor G2 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 10280×6235 (64,1 Megapixel) Akku 4.385 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 194 g Farbe Weiß, Grau, Blau, Pink Einführungspreis 509 € Marktstart Mai 2023

In unserem Test zum Pixel 7a ist uns außerdem die tolle Kameraausstattung rund um die 64-MP-Hauptkamera positiv aufgefallen. Abgerundet wird das hervorragende Gesamtpaket von einer guten Akkulaufzeit sowie dem Schutz gegen Untertauchen nach IP67. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung.

→ 30 GB Tarif mit Pixel 7a für 19,99 Euro pro Monat