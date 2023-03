Vodafone verschenkt doppeltes Datenvolumen bei CallYa Prepaid

Nicht nur der Osterhase hat tolle Geschenke parat, auch Vodafone scheint bereits in Festtagsstimmung zu sein. Bis zum 25. April wird für Neukunden nämlich das Datenvolumen bei den CallYa Prepaid-Tarifen einfach so verdoppelt. Und das für ganze sechs Monate! So kannst du etwa bei der Variante für 20 Euro im Monat ganze 30 GB statt 15 GB versurfen. Doch auch der kleine 3-GB-Tarif für monatlich 9,99 Euro lohnt sich mit nun 6 GB umso mehr. Und mit einem simplen Trick gibt’s noch mal ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro umsonst obendrauf.

Die CallYa Prepaid-Tarife im Überblick

Egal, ob du dich für 3, 6 oder 15 GB entscheidest, beim Vertragsabschluss bis zum 25. April wird das LTE/5G-Datenvolumen bei den CallYa Prepaid-Tarifen von Vodafone einfach so für sechs Monate verdoppelt – ohne jeglichen Aufpreis. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s im D-Netz. Hinzu kommt bei allen Tarifen noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Je nachdem für welchen Tarif du dich entscheidest, bekommst du außerdem noch eine gewisse Anzahl an Freiminuten und -SMS ins EU-Ausland obendrauf.

Ein großer Vorteil bei den CallYa Prepaid-Tarifen ist aber definitiv die Flexibilität. Es gibt nämlich bei dem Vertrag keine Mindestlaufzeit und die üblichen Anschlusskosten fallen auch weg. Solltest du nach Ablauf des doppelten Datenvolumens nach sechs Monaten also kein Interesse mehr an dem Tarif haben, kannst du ganz einfach kündigen.

Übrigens: Selbst der CallYa Start Tarif mit eigentlich nur einem GB Datenvolumen für monatlich 4,99 Euro ist Teil der Aktion und kommt nun immerhin auf 2 GB. Hier musst du im Vergleich zu den anderen Tarifen aber unter anderem auf die SMS- und Telefon-Flat verzichten. Dafür kannst du dich hier, genauso wie bei den anderen Tarifen auch, ebenfalls für eine eSIM entscheiden. Dann sparst du dir die Wartezeit auf deine SIM-Karte und kannst zügig lossurfen. Dazu ist der Tarif so besonders für Nutzung in Smartwatches mit LTE oder 5G praktisch. Ausgeschlossen von der Aktion sind lediglich die Optionen CallYa Classic und CallYa Black.

→ CallYa Prepaid-Tarife mit doppeltem Datenvolumen

So holst du dir 10 Euro Startguthaben

Doch das war noch nicht alles. Mit einem simplen Trick bekommst du bei den Prepaid-Tarifen nämlich noch ein Startguthaben in Höhe von 10 Euro obendrauf. Dadurch gibt’s etwa den CallYa Allnet Flat S Tarif mit jetzt 6 GB für 9,99 Euro im ersten Monat komplett kostenlos. Schließe den Vertrag dafür einfach Online ab und nimm deine Rufnummer mit. Die 10 Euro werden dann auf deine CallYa-Karte geladen.

Gleichzeitig ist auch der neue CallYa-Jahrestarif von Vodafone an den Start gegangen. Hier zahlst du, im Gegensatz zu den anderen Prepaid-Tarifen, direkt für ein ganzes Jahr und bindest dich somit länger. Dafür werden dir für 99,99 Euro im Jahr allerdings auch direkt 40 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt – wohlgemerkt für die komplette Laufzeit von 12 Monaten. Das eignet sich perfekt für Nutzer mit moderatem und schwankendem Datenbedarf, die jedoch keinen Stress mit ihrem Tarif haben wollen. Hinzu kommt auch hier eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Alle weiteren Infos und ob sich der Jahrestarif für dich lohnt, bekommst du in diesem Artikel.