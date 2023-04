Vodafone verschenkt 500 Euro Amazon Gutschein: Freunde werben und Prämien abstauben

Hast du in deinem Freundeskreis immer den Überblick über die neusten Angebote und leitest diese an deine Liebsten weiter? Dann lass dich jetzt doch dafür bezahlen! Vodafone verschenkt im Rahmen der „Freunde werben Freunde“Aktion nämlich tolle Prämien. Mit nur einer erfolgreichen Empfehlung kannst du so im Handumdrehen eine Prämie in Höhe von bis zu 210 Euro abstauben. Gleichzeitig nimmst du dadurch auch an einer Verlosung teil, bei der es Amazon-Gutscheine im Wert von maximal 500 Euro zu gewinnen gibt.

Freunde werben Freunde – So funktioniert die Vodafone Spar-Aktion

Die Prämien-Aktion von Vodafone ist an sich nichts Neues – kann sich aber immer noch sehen lassen. Wenn du ein spannendes Angebot des Internet- und Mobilfunk-Anbieters findest und du dieses erfolgreich weiterempfiehlst, kannst du selbst bis zu 140 Euro als Prämie bekommen. Doch nicht nur das: Dein Freund oder deine Freundin bekommt ebenfalls Geld gutgeschrieben. Du sackst also nicht nur selber Geld ein, sondern hilfst auch anderen dabei zu sparen. Die genaue Höhe der Prämie ist dabei abhängig von dem Tarif, den du weiterempfiehlst. So gibt es etwa für Internet- und Telefon-Verträge bis zu 180 Euro als Prämie – 120 Euro für dich und 60 Euro für deinen Freund. Ein Mobilfunkvertrag kann hingegen die höchste Prämie von satten 210 Euro einbringen. Davon gehen dann 140 Euro an dich, während dein Freund 70 Euro einkassiert.

Das Ganze läuft dabei in Kooperation mit Vodafone über den Anbieter Aklamio. Für einen detaillierten Überblick darüber, wie diese Prämien-Programme funktionieren, lohnt sich ein Blick auf diese Seite. Entscheidend ist vor allem, dass die Empfehlung erfolgreich ist – sprich, dass das empfohlene Angebot nicht wieder storniert wird. Die Auszahlung kann anschließend über das Aklamio-Nutzerkonto veranlasst werden und erfolgt wahlweise über PayPal oder eine Bankverbindung.

→ Jetzt Freunde werben und tolle Prämien kassieren

Um jemanden zu werben, musst du übrigens nicht einmal Vodafone-Kunde sein. Wenn du also hier bei inside digital oder sonst im Netz ein cooles Vodafone-Angebot findest, kannst du bereits Prämien abstauben. Dafür wählst du auf der Aktionsseite die jeweilige Produktgruppe aus und klickst auf „Jetzt empfehlen“. Nachdem du deine Mail-Adresse eingegeben hast, bekommst du einen Empfehlungslink zur Verfügung gestellt, den du weiterleiten kannst. Jetzt musst du nur noch hoffen, dass es zum Vertragsabschluss kommt – und schon gibt’s Prämien für dich und deinen Freund oder deine Freundin.

Noch mehr Prämien: Gewinnspiel für Riesen Amazon-Gutschein

Doch das ist noch nicht alles: Wenn du bis zum 23. Mai besonders erfolgreich wirbst, winkt zusätzlich ein Amazon-Gutschein! Die Person mit den meisten erfolgreichen Empfehlungen bekommt von Vodafone nämlich einen Amazon-Gutschein in Höhe von 500 Euro geschenkt. Darüber hinaus wird an neun Leute immerhin ein 250-Euro-Gutschein verlost. Das Werben kann sich also doppelt lohnen.