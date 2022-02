5 GB für 5 Euro: Vodafone-Tarif-Kracher gilt nur für kurze Zeit

Zum Valentinstag legt mobilcom-debitel für kurze Zeit einen Tarif-Kracher neu auf. Mit dem Versprechen 5 GB für 5 Euro kommt das Sonderangebot angeflogen – Ende ist am Montagabend. Das Versprechen hält der Anbieter: In der Tat bringt dich der Tarif ins Vodafone-Netz und gibt dir eine Allnet-Flat und 5 GB Datenvolumen pro Monat zum beworbenen Preis mit auf den Weg.

Normalerweise kostet der Tarif green LTE 21,99 Euro Grundgebühr (Listenpreis) und es werden 19,99 Euro Anschlussgebühr fällig. Der Tarifpreis ist wie beschrieben auf 4,99 Euro gesenkt – wie üblich allerdings nur für 24 Monate. Auch der Anschlusspreis ist gesenkt: Statt der 19,99 Euro werden nur 9,99 Euro Einmalpreis für die Freischaltung des Tarifs fällig.

Flexibilitäts-Extra: Du kannst nach Buchung im Aktionszeitraum selbst entscheiden, wann der Tarif starten soll. Das lohnt sich, wenn dein alter Vertrag noch ein wenig läuft und du nicht doppelt zahlen willst.

eSIM möglich: 5-Euro-Tarif mit Vodafone-LTE im Überblick

Außerdem kannst du den Tarif auch als eSIM nutzen, was ihn im iPhone für Dual-SIM-Funktionen qualifiziert, aber auch für Smartwatches mit Mobilfunk-Funktion neue Möglichkeiten und mehr Autarkie schafft. Der Tarif inkludiert zudem HD-Voice-Funktionen mit VoLTE und WiFi-Call. Die Tarifdaten noch einmal auf einen Blick:

Grundgebühr: 4,99 Euro (24 Monate lang)

Allnet-Flat (Anrufe)

5 GB Datenvolumen

Vodafone-LTE (LTE25)

EU-Roaming

Freenet Hotspot-Flat

eSIM möglich

VoLTE und WiFi-Call

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Anschlusspreis: 9,99 Euro

Keine Versandkosten

Hier bestellen (endet 14.2., 23:59 Uhr)

Wichtig zu wissen: Der Tarif beinhaltet keine SMS-Flat, ebenso keinen 5G-Zugang, die LTE-Geschwindigkeit ist auf 21,6 Mbit/s gedeckelt. Das klingt im Vergleich zur Netzbetreiber-Werbung mit 500 MBit/s nach wenig, reicht aber im Alltag locker aus. Selbst für HD-Videostreaming und Ähnliches.

Der Tarif kommt vor allem über den Preis und ist in dieser Hinsicht ein echter Schnäppchen-Kracher. Der Rabatt auf die Grundgebühr beträgt 77 Prozent (4,99 Euro statt 21,99 Euro) und gilt nur in den ersten zwei Jahren. Du solltest also rechtzeitig kündigen, damit du nach den 24 Monaten nicht in die Kostenfalle tappst.