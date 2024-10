Du brauchst ein neues Smartphone, willst dafür aber nicht zu viel Geld ausgeben? Dann lohnt sich dieser Deal für dich ganz bestimmt, denn hier bekommst du sogar noch Geld zurück. Zum Angebot steht das Highend-Gerät Samsung Galaxy S24 im Bundle mit einem Vodafone-Vertrag. Der 5G-Tarif mit 35 GB Datenvolumen setzt sich aus fairen Monatskosten, einer geringen Einmalzahlung von nur rund 50 Euro und einem starken Wechselbonus von 200 Euro zusammen. Wir haben das Samsung Galaxy S24 bereits getestet, den ausführlichen Bericht liest du hier.

Samsung Galaxy S24: Das bekommst du für dein Geld

Mit einem 6,2 Zoll (ca. 16 cm) AMOLED-Display ist das Galaxy S24 eine gute Wahl für alle, die kleine und kompakte Handys bevorzugen. Das S24 gibt es in vier unterschiedlichen Farben, du kannst dich zwischen Violett, Schwarz, Grau und Gelb-Gold entscheiden. Die Kamera ist mit 50 Megapixeln ausgestattet und unterstützt 4K-Videoaufnahmen. Für eine stundenlange Laufzeit sorgt der Akku mit einer Kapazität von 4.000 Milliamperestunden. Geht dir der Saft aus, kannst du das Samsung Galaxy S24 dank 24-Watt-Schnellladefähigkeit im Nu wieder aufladen. Wahlweise gibt’s das Handy mit 128 oder 256 GB internem Speicher zu haben. In dem Tarif-Deal bekommst du die 128-GB-Variante.

Die Tarif-Konditionen im Überblick

Du bekommst hier das Samsung Galaxy S24 mit 35 GB Datenvolumen im 5G-Netz von Vodafone. Unterwegs bist du mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s, sodass du auch Serien und Filme über die mobilen Daten stets ruckelfrei streamen kannst. Eine Flat für Telefonie und SMS bekommst du auch on top und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Der Vertrag kostet dich monatlich 34,99 Euro und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Ein Anschlusspreis von 39,99 Euro und 9,95 Euro für das Smartphone sind einmalig fällig. Wenn du von einem anderen Anbieter zu Vodafone wechselst und deine Rufnummer mitnimmst, sicherst du dir hier noch einen ordentlichen Wechselbonus von 200 Euro. Ob sich der Tarif dadurch wirklich rechnet, schauen wir uns jetzt gemeinsam an.

Drei Euro Effektivkosten für den Tarif?

Für die 24 Monate, die der Vertrag läuft, zahlst du insgesamt 839,76 Euro. Dazu addieren wir die Einmalzahlungen in Höhe von rund 50 Euro, sodass du am Ende auf einen Betrag von 889,70 Euro kommst. Wenn du jetzt aber noch die 200 Euro Wechselbonus einstreichst, schrumpfen die Kosten auf 689,70 Euro. Das Samsung Galaxy S24 gibt es aktuell laut Preisvergleich für einen Preis ab 620 Euro. Übrig bleiben also nur circa 70 Euro für den Tarif. Teilen wir diesen Betrag nun wieder durch die Laufzeit von 24 Monaten, zahlst du für die 35 GB effektiv nur rund drei Euro pro Monat.

Diese Rechnung ändert natürlich nichts daran, dass dir monatlich 34,99 Euro von deinem Konto abgezogen werden. Sie macht aber deutlich, dass dieses Angebot ein echtes Schnäppchen ist. Und das lohnt sich besonders, wenn du bisher noch kein Vodafone-Kunde bist und die 200 Euro absahnen kannst. Für alle unter 28 Jahren gibt es noch ein weiteres Goodie: Das Datenvolumen erhöht sich auf 45 GB pro Monat. Der Preis bleibt jedoch derselbe.