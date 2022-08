Vodafone reduziert alle iPhone 13 Modelle: Komplette Serie jetzt deutlich günstiger

Auch wenn es auf der Rechnung gesammelt ausgegeben wird: bei Vodafone besteht ein Vertrag immer aus den getrennten Kosten für Tarif und Smartphone. Das ist bei anderen Anbietern im Kern nicht anders, bei Vodafone werden aber Rabatte oft nur auf die reinen Tarifkosten angewandt. Jetzt greift der Rotstift aber auch bei den Hardwarepreisen für Apples iPhones. Und zwar nicht bei den einmaligen, sondern bei den monatlichen Kosten. Und das Beste: Kombinierbar sind die Rabatte auch mit der laufenden 20-Prozent-Aktion auf die Tarifkosten. So sparst du bei beiden Komponenten des Vodafone-Handyvertrags.

Vodafone: iPhone 13 Reihe rutscht eine Preisstufe nach unten

Das Standardmodell, das iPhone 13, kostet bei Vodafone im Tarif GigaMobil M normalerweise 30 Euro pro Monat. Zusammen mit den 49,99 Euro für den Tarif (noch vor allen Rabatten) leitet sich so der Regulärpreis von 79,99 Euro pro Monat her. Dafür gibt es dann das iPhone und den Tarif mit 30 GB Datenvolumen. Aber das geht jetzt deutlich günstiger.

Denn nun greift die aktuelle iPhone-Aktion, die den Preis drückt: Das iPhone 13 rutscht nämlich jetzt in die 20-Euro-Schiene und ist damit 10 Euro pro Monat günstiger. Der Gesamtrabatt über 24 Monate beträgt damit stolze 240 Euro. So landest du in diesem Beispiel dann bei 69,99 Euro monatlichen Kosten. Dazu senkt sich auch der Einmalpreis. Statt 49,90 Euro zahlst du nur noch 1 Euro. Insgesamt kommt so einiges an Ersparnis zusammen. Zumal du auf die reinen Tarifkosten (49,99 Euro) auch noch 20 Prozent Rabatt anwenden kannst. Damit landest du schlussendlich bei 39,99 Euro für den Tarif und insgesamt 59,99 Euro Grundgebühr für iPhone 13 und 30-GB-Vertrag. Satte 20 Euro Rabatt auf den Ursprungspreis – und das jeden Monat.

→ Zum iPhone-13-Angebot

→ Zu allen Angeboten der Aktion

Anschlusspreis und Versand geschenkt

Weitere Aktionen, die die Vodafone-Deals attraktiv machen, werden in der aktuellen Anschlusspreis- und Versandkostenbefreiung dargestellt. Hier sparst du insgesamt noch mal rund 45 Euro (39,99 Euro Anschlussgebühr und 4,99 Euro Versandkosten) auf den regulären Preis.

Nochmal zum Mitschreiben. Die aktuellen iPhone-Modelle iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro und Pro Max rutschen bei Vodafone eine Rechnungsstufe hinab:

Aktionen kombinieren: So kostet das iPhone 13 mini + Tarif nur noch 29,99 Euro monatlich

Zusätzlich sind die iPhone-Angebote mit diesen Extras und Preisvorteilen kombinierbar:

20 Prozent Rabatt auf den Tarifpreis – jeden Monat

Anschlusspreis geschenkt (sonst 39,99 Euro)

Versandkosten geschenkt (sonst 4,99 Euro)

Vodafone-Internet- & Festnetz-Kunden erhalten zusätzlich 10 Euro Rabatt auf jede monatliche Rechnung

In der Gesamtrechnung gibt es somit einige echt gute Schnäppchen unter der Berücksichtigung, dass du ein Premium-Handy mit einem Premium-Vertrag kaufst. Young-Kunden erhalten Sondervorteile wie mehr monatliches Datenvolumen (50 statt 30 GB im GigaMobil M Young). Richtig preiswert wird so etwa das iPhone 13 mini mit dem Tarif GigaMobil S Young (10 GB), was nur noch 1 Euro einmalig und 29,99 Euro monatlich kostet.

Verfügbarkeiten der iPhone-Modelle

Unterschiede gibt es bei der Preisgestaltung der iPhone-Angebote noch hinsichtlich der gewählten Speicherkapazität. Seit jeher macht Apple hier große Kostenunterschiede an der Speicherchipgröße fest. Das iPhone 13 mini gibt es derzeit nur mit 128 GB Speicher in sechs Farben (Blau, Grün, Rot, Mitternacht, Polarstern, Rosé). Das iPhone 13 gibt es bei Vodafone mit 128 sowie 256 GB Gerätespeicher und in den gleichen sechs Farbversionen. Auch die Pro-Variante ist in 128 und 256 GB erhältlich, allerdings nur in fünf Farbversionen (Alpingrün, Gold, Graphit, Sierrablau, Silber). Derzeit nur mit 128 GB Speicher verfügbar ist das iPhone 13 Pro Max – hierbei hast du die Wahl zwischen den identischen fünf Farben wie beim iPhone 13 Pro.