Mit dem neuesten Modell, dem Galaxy S25, sorgt Samsung mal wieder für ein richtiges Top-Smartphone. Gleichzeitig ist dieses zum Start noch ziemlich teuer. Doch über den Umweg eines Tarif-Deals kann sich der Kauf dennoch lohnen – vor allem bei Vodafone. Hier gibt’s durch einen Wechselbonus bereits 120 Euro zurück. Wer dann auch noch sein altes Handy eintauscht, bekommt garantiert weitere 300 Euro gutgeschrieben, zusätzlich zum eventuellen Restwert des Altgeräts. Dadurch rechnet sich der Deal, bei dem natürlich noch ein starker 5G-Tarif mit dabei ist, enorm.

Galaxy S25 bei Vodafone: Jetzt zuschlagen

Wenn du dich schon mal mit dem Galaxy S25 auseinandergesetzt hast, weißt du, dass du hier ein Top-Smartphone bekommst. Wenn du einen kleinen Einblick in das Innenleben des Smartphones möchtest, kannst du mal hier in unserem Datenblatt vorbeischauen.

Das Samsung-Gerät bekommst du jetzt zusammen mit dem GigaMobil M von Vodafone. Der Tarif bietet ein Datenvolumen von 50 GB. Im 5G-Netz von Vodafone bist du mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unterwegs. Eine Flat zum Simsen und Telefonieren sowie EU-Roaming sind natürlich ebenso inkludiert. Der Tarif läuft 24 Monate und der Preis ist von einigen Faktoren abhängig.

420 Euro geschenkt? So holst du das Maximum aus dem Deal

Wenn du bisher in einem anderen Vertrag steckst und jetzt wechseln möchtest, kannst du deine Rufnummer mitbringen. Dann reduziert sich der Tarifpreis für den GigaMobil M von 59,99 Euro auf 49,99 Euro. Aber Achtung: Insgesamt bekommst du dadurch einen Wechselbonus über 120 Euro, der in den ersten zwölf Monaten mit dem Tarifpreis verrechnet wird. Ab dem 13. Monat zahlst du also wieder monatlich 59,99 Euro.

Du hast bereits einen DSL-Anschluss bei Vodafone? Glück für dich, denn dann kassierst du noch mal 240 Euro GigaKombi-Rabatt (als monatlicher Rabatt in Höhe von 10 Euro), zusätzlich zu den 120 Euro Wechselbonus. Wenn du unter 28 Jahre alt bist, sparst du übrigens noch mehr!

Für das Galaxy S25 (128 GB) zahlst du währenddessen stets einen Euro. Für den Versand sind 6,99 Euro fällig, einen Anschlusspreis musst du hier nicht zahlen. Den größten Knaller liefert Vodafone aber mit dem Re-Trade-Bonus. Wenn du bis zum 5. März ein Samsung Galaxy S25 kaufst und dein altes Smartphone an Vodafone schickst, bekommst du mindestens 300 Euro dafür. Je nachdem, wie viel dein jetziges Smartphone wert ist, kann dieser Betrag sogar noch steigen. Die 300 Euro sind aber fix, einzige Voraussetzung dafür ist, dass dein Handy noch mindestens einen Euro wert ist. Und in Kombi mit dem Wechselbonus sicherst du dir so tatsächlich satte 420 Euro Bonus.

Das zahlst du insgesamt

Abschließend prüfen wir die Tarif-Kosten auf Herz und Nieren und rechnen alles genau durch:

7,99 Euro Einmalzahlung (Versand + Gerät)

59,99 Euro monatliche Tarifkosten x 24 Monate Laufzeit

– 120 Euro Willkommensbonus für Neukunden

– 300 Euro Re-Trade Bonus

ergibt insgesamt 1.027,75 Euro für den Tarif und das Gerät

( optional: – 240 Euro GigaKombi-Rabatt )

) Hier beantragen!

Einzeln würde dich das S25 aktuell rund 740 Euro kosten. Zieht man diesen Betrag ab, ergibt sich ein monatlicher Effektivpreis von 11,90 Euro für den 50-GB-Tarif. Und wenn du jetzt noch mehr Geld für dein altes Smartphone bekommst oder bereits Kunde von Vodafone bist, kannst du den Preis sogar noch weiter drücken.

→ Galaxy S25 bei Vodafone zum Tarif sichern

