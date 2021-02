Bei mobilcom-debitel gibt es jetzt wieder 10 GB LTE für „nen Zehner“. Der Deal soll nur für kurze Zeit gelten, ein Enddatum wird jedoch noch nicht kommuniziert. Der Anbieter wirbt mit drastischem Rabatt – regulär kostet der Tarif 31,99 Euro pro Monat. Im Marktvergleich wäre dies völlig überteuert. Der nun gebotene Preis von 9,99 Euro für den 10-GB-Tarif im Vodafone-Netz ist aber tatsächlich ein gutes Vertrags-Schnäppchen.

Neben den groben Inhaltsstoffen überzeugt der Tarif aber auch mit kleinen Details. Wir zeigen, was sonst noch drinsteckt.

10 GB für 10 Euro, Vodafone-Netz und mehr: Das sind die Details, das gibt’s gratis dazu

Der SIM-Only-Tarif bringt dich ins Vodafone-Netz und gibt dir monatlich 10 GB Datenvolumen zum Verbrauchen an die Hand. Da es sich nicht um einen direkten Netzbetreiber-Tarif (Vertragspartner ist mobilcom-debitel) handelt, ist der Maximal-Speed gedeckelt – bei ausreichenden 50 MBit/s Download-Geschwindigkeit.

Weitere Tarif-Highlights warten in den Details: So unterstützt der Vertrag Voice-over-LTE (VoLTE) und WiFi-Calls. Außerdem ist er – je nach Endgerät – eSIM-fähig. So kannst du ihn als Zweit-SIM-Karte in aktuellen iPhones und Google Pixel Smartphones verwenden oder mit ihm eine Apple Watch LTE völlig autark nutzen.

Weitere Preisvorteile: Neben der reduzierten Grundgebühr sparst du auch beim Anschlusspreis: Statt normalerweise bis zu 40 Euro, verlangt mobilcom-debitel bei diesem Aktionstarif nur einmalig 9,99 Euro für die Tariffreischaltung.

Außerdem hast du in dem Tarif drei Monate Gratis-Nutzung für den Paywall-Dienst readly inbegriffen. Das Abo läuft separat und kann monatlich gekündigt werden. Ebenfalls inklusive: Die Nutzung eines weltumspannenden WLAN-Netzwerkes mittels freenet Hotspot-Flat.

→ Hier kannst du den Tarif direkt buchen

Kompromisse: Das musst du zu dem Tarif wissen

Der Tarif beinhaltet zwar eine Allnet-Flat für Anrufe in alle Netze, aber keine SMS-Flat. Auch wenn SMS längst zum Nischenprodukt verkommen sind, ist der Wegfall einer solchen Flat ärgerlich.

Außerdem: Du schließt den Vertrag für 24 Monate Mindestvertragslaufzeit ab. Dabei solltest du darauf achten, rechtzeitig zu kündigen. Nach den zwei Jahren wartet nämlich die Kostenfalle in Form von einer 24,99 Euro hohen Grundgebühr. Das sind zwar nicht die verglichenen 32 Euro – aber für den 10-GB-Vertrag, dann im Jahr 2023, immer noch zu viel. Letzte Anmerkung: Der angebotene Tarif bringt dich zwar ins gut ausgebaute Vodafone-LTE-Netz, bietet dir hier aber noch keinen 5G-Zugang. Dieser ist bislang den hochwertigen und viel teureren Netzbetreiber-Tarifen vorbehalten.

Lieber ein Handy mit dabei?

Einen ähnlichen Tarif – jedoch nur mit 6 GB Datenvolumen – gibt es aktuell bei MediaMarkt. Das beliebteste Handy dieser Tage – das Galaxy A51 – kostet hier monatlich 19,99 Euro. Der Clou: Neben Handy und Vertrag gibt es hier eine Konsole gratis dazu – in diesem Falle eine Nintendo Switch Lite im Gegenwert von fast 200 Euro. Hier gelangst du direkt zu diesem Angebot.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.