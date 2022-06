Vodafone Kabel-Internet: Bei den „Junge Leute“-Tarifen kannst du jetzt richtig sparen

Du suchst einen neuen Internet- und Festnetz-Tarif für die eigenen vier Wände? Dann solltest du einen Blick auf die aktuellen Angebote bei Vodafone werfen. Denn je nach Größe des gewählten Tarifs warten bis zu 120 Euro Online-Vorteil und ein BestChoice-Gutschein in Höhe von bis zu 200 Euro auf dich. Außerdem bekommst du einen WLAN-Router gratis zum Tarif dazu.

Kabel-Internet-Tarif bei Vodafone bestellen und 200-Euro-Gutschein sichern

Die Angebote und Vorteile variieren je nach gewähltem Internet-Tarif. Zur Wahl stehen dir Geschwindigkeiten von 50 bis 1.000 MBit/s. Entscheidest du dich für einen Internet-Anschluss mit einer Downloadgeschwindigkeit von 50 MBit/s, zahlst du beispielsweise in den ersten sechs Monaten 9,99 Euro pro Monat – danach steigen die monatlichen Kosten auf 29,99 Euro. Hier bekommst du einen 150 Euro BestChoice-Gutschein sowie einen 50 Euro Online-Vorteil, der von deinen Rechnungen abgezogen wird. Der Gutschein lässt sich bei mehr als 200 Online-Shops oder Geschäften in der Stadt einlösen. Darunter: MediaMarkt, Amazon, Zalando und viele mehr. Den Gutschein bekommst du vier bis sechs Wochen nach Aktivierung des Tarifs per Mail zugeschickt.

Außerdem profitierst du vom sogenannten Anbieter-Wechsel-Vorteil. Was das ist? Hierdurch zahlst du bis zu 12 Monate lang kein Geld für den Vodafone Kabel-Tarif, solange du den bisherigen Anschluss eines anderen Anbieters noch bezahlst. Dadurch kannst du den Kabel-Tarif bereits bestellen, wenn dein alter Vertrag noch läuft – ohne doppelt zahlen zu müssen. Weiterhin bekommst du einen WLAN-Router für die Dauer der Vertragslaufzeit von 24 Monaten völlig kostenfrei.

Diese Vorteile erwarten dich bei den unterschiedlichen Tarifen

Einen noch höheren Online-Vorteil in Höhe von 100 Euro bekommst du bei den Tarifen mit 100 und 250 MBit/s. Entscheidest du dich für einen Tarif mit 500 MBit/s, bekommst du sogar 120 Euro Online-Vorteil. Einzig beim 1.000 MBit/s Tarif entfällt der Rabatt. Dafür ist dieser aktuell mit monatlichen Kosten von dauerhaft 39,99 Euro besonders günstig. Bei allen Tarifen ab 100 MBit/s aufwärts bekommst du einen 200 Euro BestChoice-Gutschein – lediglich beim 50 MBit/s Tarif hat der Gutschein einen Wert in Höhe von 150 Euro. Der Anbieter-Wechsel-Vorteil sowie der kostenfreie WLAN-Router sind bei allen Tarifen mit dabei.

Darüber hinaus gilt für alle Tarife eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten, 0 Euro Bereitstellungskosten (anstatt normalerweise 69,99 Euro) und 0 Euro Versandkosten für den Router. Die BestChoice-Gutscheinaktion endet in dieser Form am 21. Juni. Aber auch danach bekommst du bei jedem Tarif noch einen BestChoice-Gutschein geschenkt, dessen Wert jedoch um je 100 Euro geringer ist.