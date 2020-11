Vodafone: Hier bekommst du einen Samsung-Highend-TV kostenlos

Die schlechte Nachricht vorab: Die Aktion richtet sich nur an Giga-TV- und Internet-Neukunden von Vodafone. Nutzt du also schon einen Internet-Kabelanschluss von Vodafone oder hast ein Giga-TV-Produkt gebucht, bist du leider nicht die Zielgruppe von Vodafone. Alle anderen aber können einen The Frame-Fernseher von Samsung bekommen, wenn sie einen Triple Play-Anschluss bei Vodafone buchen. Dabei kostet der Fernseher – nichts extra.

Was muss ich tun?

Du musst einen Kombi-Tarif aus Fernsehen, Internet und Festnetz bei Vodafone buchen. Die Kosten dafür beginnen bei monatlich 44,98 Euro im Fall eines 50-Mbit/s-Anschlusses gehen über 54,98 Euro bei einem 250er-Anschluss und bis hin zu 64,98 Euro bei einem Gigabit-Anschluss. Auch die Zwischenstufen 100 und 500 Mbit/s sind buchbar. Zusätzlich sind die Bereitstellungsentgelte für die jeweiligen Tarife zu zahlen, die sich auf 119,99 Euro summiere. Diese Kosten fallen auch üblicherweise an. Weiterhin kostet der Versand von WLAN-Modem, Fernseher und Kabel-TV-Box einmalig 9,99 Euro.

Entscheidest du dich für einen Gigabit-Anschluss bei Vodafone, so bekommst du einen Samsung QLED 4K The Frame mit einer Display-Diagonale von 55 Zoll dazu. Die UVP dieses Gerätes liegt bei 1.400 Euro, der Marktpreis im Onlinehandel immer noch bei etwa 1.000 Euro. Bei allen anderen Tarifen schenkt Vodafone dir die 43-Zoll-Variante dieses Gerätes.

Was bekomme ich von Vodafone?

Neben dem Fernseher erhältst du einen Internet-Anschluss mit der von dir gebuchten Bandbreite. Außerdem einen Festnetzanschluss samt Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Zur Nutzung des Anschlusses stell Vodafone dir die Vodafone Station kostenlos bereit, für 3 Euro monatlich extra kannst du auch eine FritzBox buchen. Außerdem bekommst du GigaTV, das veredelte Kabel-TV-Produkt des Anbieters mit einer eigenen Oberfläche und Inhalten auf Abruf.

Der Samsung-UHD-TV The Frame zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass du kein schwarzes Loch an der Wand hängen hast, wenn der Fernseher aus ist. Stattdessen zeigt der Fernseher dir Kunstwerke an und wirkt so wie ein Bilderrahmen an der Wand.

Wie bekomme ich den Fernseher?

Nachdem du die erste Rechnung von Vodafone bezahlt hast, bekommst du einen Gutschein zugeschickt. Dieser Vorgang kann vier Wochen dauern. Unter samsung.de/gigatvmax kannst du diesen Gutschein gegen deinen Fernseher eintauschen. In Summe kann es nach Angaben von Vodafone bis zu acht Wochen dauern, bis der neue Fernseher wirklich bei dir ist. Die Aktion läuft bis zum 21. Januar 2021. Es gilt jedoch der übliche Spruch: Nur solange der Vorrat reicht.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.