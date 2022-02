Vodafone-Hammer: Hier bekommst du die FritzBox 6690 Cable für 19 Euro

Der Onlinehändler Logitel hat das attraktive Bundle geschnürt. Er verkauft den Tarif Vodafone Red Internet & Phone 1000 Cable Aktion zusammen mit der FritzBox 6690 Cable. Diese kostet im Rahmen des Deals gerade einmal 19 Euro. Das ist ein Preis, der angesichts dessen, dass die Box brandneu und extrem hochwertig ist, als faktisch gratis angesehen werden kann – zumal der Marktpreis bei 320 Euro liegt.

Außerdem bekommst du die Vodafone Station als Standard-Router mit WLAN 6 kostenlos dazu. Ihn kannst du nutzen, bis Logitel dir deine neue FritzBox 6690 Cable zusendet. Dies erfolgt binnen vier bis sechs Wochen, nachdem du die Auftragsbestätigung von Vodafone per Mail an [email protected] gesendet hast.

Der dazugehörige Vodafone-Tarif unterscheidet sich dabei nicht von dem, den Vodafone derzeit auf seiner Homepage vermarktet. Hier bekommst du sechs Monate lang den Internetanschluss per Kabel komplett kostenlos. Nicht einmal Anschlusskosten fallen an. Danach zahlst du die üblichen 49,99 Euro monatlich und kannst mit bis zu 1.000 Mbit/s oder auch 1 Gbit/s im Downstream und bis zu 50 Mbit/s im Upstream das Internet nutzen. Rechnerisch zahlst du so binnen der zwei Jahre Laufzeit monatlich 34,49 Euro.

Downgrade in den ersten Monaten möglich

Besonders gut: Solltest du innerhalb der ersten sechs Monate merken, dass dir 1.000 Mbit/s viel zu viel ist, kannst du innerhalb dieser Zeit jederzeit in einen Tarif mit 100, 250 oder 500 Mbit/s im Downstream wechseln. Die Mindestlaufzeit von zwei Jahren beginnt dann zwar erneut, du sparst aber jeden Monat bares Geld. Statt 49,99 Euro zahlst du dann für 100 Mbit/s beispielsweise nur 34,99 Euro monatlich. Nach zwei Jahren Mindestlaufzeit kannst du monatlich kündigen. Mit der Vodafone-Gigakombi sind weitere Einsparungen möglich. Hierzu muss auch dein Handyvertrag bei Vodafone aktiv sein.

Diese Kombination aus Gigabit-Tarif und Premium-Router sollte dir deine Internetversorgung und Heimvernetzung in den kommenden Jahren sichern. Wie gut der neue Kabel-Router AVM FritzBox 6690 Cable haben wir dir gerade erst in unserem Testbericht gezeigt. Im Tarif enthalten ist außerdem ein Festnetzanschluss mit einer Flatrate in alle deutschen Festnetze.

Die Deal-Highlights

Internet-Anschluss mit 1 Gbit/s Down- und 50 Mbit/s Upstream

Flatrate für Internet und Festnetz

Sechs Monate kostenlos, danach 49,99 Euro monatlich

Downgrade in den ersten sechs Monaten kostenlos möglich

Vodafone Station Wifi 6 kostenlos

AVM FritzBox 6690 Cable für einmalig 19 Euro statt 320 Euro

Keine Anschlusskosten, Versand einmalig 9,99 Euro

Vodafone Gigakombi möglich

Übrigens: Bei Vodafone direkt bekommst du das neue Router-Topmodell nicht. Hier kannst du dir lediglich für 4,99 Euro monatlich eine FritzBox 6660 Cable – das ist das Mittelklasse-Modell – leihen.

Der Wechsel zu Vodafone ist für dich jederzeit binnen eines Monats möglich, sofern du die Mindestlaufzeit deines aktuellen Anbieters bereits hinter dir gelassen hast. Vertragsverlängerungen über einen Monat hinaus darf dein alter Anbieter nicht mehr vornehmen.

