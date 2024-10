Zunächst zur Einordnung ein Vergleich: Buchst du einen Internetanschluss bei der Telekom, bekommst du 100 Mbit/s für monatlich 47,95 Euro (ersten sechs Monate rabattiert auf 19,95 Euro). Ein 50 Mbit/s-Anschluss, der für ernsthafte Internet-Nutzer das Minimum bei einem Neuanschluss sein sollte, kostet 42,95 Euro. Gehörst du zu jenen, die schon Glasfaser-Tarife buchen können, so bekommst du den kleinsten Tarif für 44,95 Euro und erhältst dafür 150 Mbit/s im Downstream. Im Vergleich dazu packt Vodafone nun einen echten Tarifknaller aus: Der Tarif GigaZuhause CableMax 1000 ist zurück. Das heißt: 1.000 Mbit/s für dauerhaft 44,99 Euro monatlich. Mit einem ähnlichen Angebot hatte Vodafone schon in der Vergangenheit immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Kein Wunder: Der reguläre Preis liegt eigentlich bei 64,99 Euro

Das ist der Vodafone Aktionstarif

1.000 Mbit/s Downstream

Flatrate in alle deutschen Netze (Festnetz & Mobilfunk)

Vodafone Station als Router inklusive (6,99 Euro für den Versand)

Kabel-TV auf Wunsch kostenlos inklusive

Verfügbar in 24 Millionen Haushalten

keinerlei Anschlusspreis

24 Monate Mindestlaufzeit

160 Euro Cashback möglich

dauerhafte günstiger Preis von 44,99 Euro ( statt 64,99 Euro )

) jetzt direkt buchen

Das Erstaunliche bei der Aktion: Eigentlich wollte Vodafone diesen Aktionstarif in der Versenkung lassen – jetzt kommt er doch zurück. Noch im Juni sagte der kommissarische Vodafone-Privatkundenchef Marc Albers, es sei kaum nachzuvollziehen, warum der Kabelanschluss „als die fortschrittlichere Technologie“ teils günstiger gewesen sei als DSL. Nun also Rolle rückwärts bei Vodafone.

Der Gigabit-Tarif ist günstiger als DSL mit einem Zehntel der Bandbreite im Downstream. Der Upstream ist mit 50 Mbit/s ebenfalls für die allermeisten Haushalte ausreichend, nur beim Glasfaseranschluss ist er höher. Besonders praktisch: Du kannst dich auf der Produktseite ebenfalls für ein Cashback in Höhe von 160 Euro anmelden.

Kabelnetz ausgebaut für schnelleres Internet

Vodafone begründet die Aktion damit, dass der Datenhunger im Festnetz immer weiter steigt. In den vergangenen fünf Jahren habe sich das Datenvolumen, das im Festnetz über die Leitungen geht, verdoppelt. Das mache auch schnellere Leitungen erforderlich. Mit der Aktion, die bis März läuft, wolle man den schnellen Premium-Tarif erschwinglich machen.

Vodafone hat nach eigenen Angaben sein Netz in den vergangenen Monaten ausgebaut. In diesem Jahr seien für volle Geschwindigkeit und maximale Stabilität bereits 1.600 Modernisierungen durchgeführt worden. Bis Ende März 2025, dem Ende des Geschäftsjahres bei Vodafone, will man bei insgesamt 3.000 Modernisierungen sein. Dabei handelt es sich in der Regel um sogenannte Node-Splits. Das bedeutet, dass die Zahl der Kunden, die sich einen Verteilerknoten teilen, verringert wurde. Dazu wird zusätzliche Technik aufgebaut und meist auch Glasfaser verlegt. Durch die Maßnahme bekommt jeder einzelne Kunde ein größeres Stück der zur Verfügung stehenden Datenrate.