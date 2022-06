Vodafone GigaCube Unlimited: WLAN „ohne Anschluss“ jetzt auch ohne Datengrenze

Den Vodafone GigaCube kannst du einfach in die Steckdose stecken und schon surfst du über WLAN. Dazu brauchst du weder einen DSL-, noch einen Kabel-Anschluss. Denn der GigaCube nutzt den überall vorhandenen Mobilfunk, um sich mit dem Netz zu verbinden. Dadurch bist du komplett unabhängig und kannst deine Geräte beispielsweise bei einem Umzug, im Camping-Urlaub oder einer Ferienunterkunft mit dem Internet verbinden.

Mit dem neuen Unlimited-Tarif steht dir unbegrenzt viel Datenvolumen zur Verfügung. So musst du – wie auch bei einer gewöhnlichen Internetverbindung via DSL-Anschluss – beim Streamen, Arbeiten oder allen sonstigen Tätigkeiten nicht auf deinen Datenverbrauch achten. Zuletzt gab es beim GigaCube zwar üppige, aber keine unlimitierten Tarife. Bei den anderen Optionen stehen – aufgewertete – 155 GB (für 34,99 Euro) oder 310 GB (für 44,99 Euro) monatlich zur Verfügung. Der neue Unlimited-Tarif (74,99 Euro) ersetzt die bis zuletzt vorhandene 620-GB-Variante.

GigaCube Unlimited: Das steckt drin

Mit dem GigaCube surfst du mit einer hohen Geschwindigkeit von 500 Mbit/s – und damit schneller als in den meisten DSL-Tarifen. Vodafone verspricht dir hierbei eine Zufriedenheitsgarantie, wodurch du den Unlimited-Tarif zunächst für 30 Tage testen und in dem Zeitraum einfach wieder kündigen kannst und somit auf der sicheren Seite bist.

Du fragst dich noch, wofür du den mobilen Router nutzen könntest? Wenn du öfters mal mit Internetproblemen zu kämpfen hast, steht dir mit dem Vodafone-Router immer eine verlässliche Backup-Lösung zur Verfügung. Ein ebenso praktischer Anwendungsfall: Du ziehst um und hast noch keinen Kabel- oder DSL-Anschluss. So kannst du die Zeit mit dem GigaCube überbrücken, bis alles eingerichtet ist.

Die Kosten des mobilen Routers im Tarif – und so wird’s günstiger

Kommen wir zu den Kosten: Für den GigaCube, der dir eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s und eine Upload-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s bietet, zahlst du im Monat 74,99 Euro. Zusätzlich kommen einmalig Anschlusskosten in Höhe von 49,99 Euro hinzu. Die Vertragslaufzeit beträgt – wie üblich – 24 Monate. Unter bestimmten Bedingungen kannst du den Tarif jedoch auch günstiger bekommen. So wird er mit der GigaKombi – also der Kombination mehrerer Vodafone-Tarife – noch einmal 10 Euro monatlich günstiger. Die JungeLeute- oder Family&Friends-Aktion macht den Tarif jeweils 5 Euro günstiger im Monat.

Außerdem steht dir zur Wahl, ob du einen 4G- oder 5G-Router nutzen möchtest. Die unterscheiden sich zunächst vor allem durch die Kosten. Für die 4G-Variante musst du nur einmalig 9,99 Euro zahlen – der 5G-Router kostet dich einmalig 1 Euro und monatlich weitere 10 Euro – also dann 84,99 Euro.