Vodafone: GigaTV jetzt 3 Monate gratis - Kombi-Rabatt möglich

Wer bis Anfang Mai – Ende der Aktion ist am 4. Mai – einen Vodafone GigaTV-Vertrag abschließt, kann von gleich mehreren Aktionsvorteilen profitieren. Neben einer Aktionsgutschrift in Höhe von 30 Euro, gibt es weitere Vorteile und Möglichkeiten. So entfällt die Lieferpauschale für die Hardware, zum Beispiel die Horizon Box (in NRW, Hessen, BaWü). Außerdem lässt sich der Vertrag mittels GigaKombi mit anderen, bestehenden oder neu abgeschlossenen Vodafone-Verträgen koppeln. Hierfür gibt es dann noch mal pauschalen Extra-Rabatt von 5 Euro auf die Monatsrechnung des kombinierten Festnetz- oder Mobilfunk-Vertrags.

GigaTV Cable: Rechnerisch 2 oder 3 Freimonate

In der Welt von Vodafone GigaTV Cable stehen zwei Optionen zur Verfügung. Einmal die Basis-Variante GigaTV Cable und einmal die aufgewertete Version GigaTV Cable inkl. Vodafone Premium.

Zu den Kosten: Regulär kostet die Basis-Variante 14,99 Euro pro Monat, das Premium-Produkt steht mit 19,99 Euro auf der Rechnung. Nun greifen die ersten Vorteile. Bei einem Abschluss sind die ersten 6 Monate jeweils 5 Euro günstiger (9,99 Euro und 14,99 Euro). Mit den angesprochenen 30 Euro Aktionsguthaben, das zum Vertragsbeginn angesetzt wird, sind im Basis-Programm die ersten drei und im Premium-Bereich die ersten zwei Monate rechnerisch kostenlos.

Bei beiden Varianten fallen einmalig 49,99 Euro Bereitstellungskosten für den Vertrag an, Lieferkosten für die Hardware entstehen wie erwähnt nicht.

→ Verfügbarkeit prüfen und passendes Angebot buchen

Das steckt in den Vodafone-TV-Angeboten

Mit Vodafone GigaTV Cable peppst du deinen Kabelanschluss auf. Über die Giga TV Cable Box empfängst du 95 Sender in SD und 58 Sender in HD. Außerdem wird dein TV-Vergnügen individuell personalisiert. Dazu hast du Zugriff auf Features wie TimeShift, also zeitversetztes Fernsehen und kannst die Aufnahme-Funktion nutzen, die deine Wunsch-Sendungen in der Cloud speichert. Bist du noch unterwegs, wenn deine Lieblingssendung startet, kannst du die Aufnahme mittels GigaTV App sogar von deinem Smartphone aus programmieren. Außerdem kannst du deine TV-Sender mit der App auch nach dem Second-Screen-Prinzip direkt auf dem Smartphone oder Tablet sehen.

Durch die ebenfalls inkludierte Vodafone Videothek hast du ein breites Angebot an Video-on-Demand-Inhalten, die auch die gängigen Mediatheken und Streaming-Dienste (Abo nötig) umfassen und einbinden.

Für 5 Euro Aufpreis pro Monat gibt es das GigaTV-Erlebnis mit Vodafone Premium. Aber was heißt das? Einmal gibt es für die Premiumkunden zusätzliche HD-Sender und weitere Mediatheken. Außerdem steckt im Premium-Programm die leistungsstärkere Vodafone GigaTV Cable Box 2. Neben der normalen GigaTV App für die Steuerung deiner Aufnahmen und Ähnliches, kannst du mit Vodafone Premium auch die GigaTV Mobile-App nutzen. Der kleine, aber feine Unterschied: Hiermit hast du auch unterwegs vollen Streaming-Zugriff auf deine TV-Sender.

