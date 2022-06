Vodafone CallYa Urlaubsaktion: Jetzt zusätzlich 100 Freiminuten in die Türkei

Prepaid-Tarife haben für manche Nutzer einen entscheidenden Vorteil gegenüber den geläufigeren Postpaid-Tarifverträgen. Der Grund: Du bist vollkommen flexibel und kannst sie auch einmal nur für kurze Zeit nutzen. Die CallYa-Tarife von Vodafone bieten dir neben unterschiedlich großem Datenvolumen und einer Telefonie- und SMS-Flat zahlreiche freie Einheiten in alle EU-Länder.

Und momentan läuft bei Vodafone eine weitere Aktion: Kaufst du bis zum 31. Juli einen CallYa-Tarif, bekommst du weitere 100 Freiminuten beziehungsweise Frei-SMS ins türkische Netz. Diese kannst du bis zum 31. Dezember diesen Jahres nutzen. Nützlich, wenn du im anstehenden Türkei-Urlaub kurz mit deinem Hotel korrespondieren musst, dich mit urlaubenden Freunden triffst oder dir einfach ein Taxi rufen willst. Wir schauen uns die Tarife genauer an.

Dein Vodafone CallYa-Tarif für jeden Bedarf

Die CallYa-Tarife gibt es in zwei Ausführungen: Die CallYa Allnet Flat S und die CallYa Allnet Flat M. Ersteren bekommst du bereits für 9,99 Euro für vier Wochen. Darin enthalten sind 3 GB Datenvolumen im 4G oder neuerdings auch 5G-Netz sowie eine unbegrenzte Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Außerdem kannst du mit der CallYa Allnet Flat S 200 Minuten aus Deutschland in alle EU-Länder telefonieren oder 200 SMS verschicken.

Die größere CallYa Allnet Flat M bietet dir für 14,99 Euro 5 GB Datenvolumen und ebenfalls unbegrenzt viele Minuten und SMS in alle deutschen Netze. Weiterhin stehen dir hierbei ganze 500 Minuten oder SMS aus Deutschland in alle EU-Länder zur Verfügung.

Bei beiden Tarifen bekommst du nun aktuell noch 100 Freiminuten oder SMS ins türkische Mobilfunknetz hinzu, wenn du einen der Tarife bis zum 31. Juli bestellst. Ideal, um mit der Familie oder den Freunden in der Türkei zu telefonieren oder für die kostenlose-Vor-Ort-Nutzung im Istanbul-Städtetrip oder Antalya-Urlaub. Denn Türkei-Roaming geht sonst schnell ins Geld. EU-Roaming ist ebenfalls bei beiden Tarifen inklusive. So kannst du auch aus dem EU-Ausland unbegrenzt nach Deutschland telefonieren – perfekt für den diesjährigen Sommerurlaub.

CallYa-Prepaid-Tarif: Hiermit bist du maximal flexibel

Das Gute an den Tarifen: Du bist ungebunden und kannst sie auch nur für kurze Zeit nutzen. Eine Mindestlaufzeit, wie bei regulären Mobilfunkverträgen gibt es nicht. Stattdessen kannst du jeden Monat neu entscheiden, welchen Tarif du benötigst. Ein Anschlusspreis fällt ebenso wenig an.

Außerdem interessant: Ab heute hat Vodafone sein Portfolio angepasst. So kannst du einerseits ab sofort mit allen Tarifen auch im schnellen 5G-Netz surfen – sofern es dein Smartphone und jeweiliger Standort ermöglicht. Darüber hinaus hat Vodafone seine Allnet Flat M von 5 GB auf 6 GB sowie die Allnet Flat L von 7 GB auf 9 GB erhöht. Also lässt sich sagen, dass du ab sofort insgesamt überall mehr für dein Geld bekommst.