Vodafone CallYa Digital: Flexiblen 15-GB-Tarif abschließen und 40-Euro-Gutschein sichern

Der Prepaid-Tarif CallYa von Vodafone ist seit einem guten halben Jahr 5G-fähig und gehört zu den Tarifen mit voller Flexibilität ohne Kostenverpflichtung. Heißt: Du zahlst keine Anschlussgebühr und generell nur dann, wenn du einen Tarif auch buchst.

Für 20 Euro je 4 Wochen gibt es mit der Option CallYa Digital 15 GB Datenvolumen und eine Allnet-Flat. Das Datenvolumen verbrauchst du ohne Aufpreis im 5G-Netz von Vodafone – wo es verfügbar ist. Ansonsten und wenn dein Handy noch keine 5G-Antenne hat oder du es ausgeschaltet hast, springt das bewährte LTE-Netz ein. Unabhängig von der Netzinfrastruktur surfst du mit maximaler Downloadgeschwindigkeit.

Den Tarif kannst du hier ganz regulär buchen und als Freikarte ohne Zwang nutzen. Wir haben da aber ein aktuelles Angebot, bei dem du noch mehr rausschlagen kannst.

Exklusiv: CallYa Digital buchen und BestChoice-Gutschein sichern

Wenn du den Umweg über diese Gutschein-Seite nimmst und den dort erklärten Schritten folgst, erhältst du eine exklusive Belohnung für den Tarifabschluss des Vodafone CallYa Digital. Keine Sorge – hier ist keine Datenkrake zwischengeschaltet, sondern ein Gutschein-Partner, der die Adresse lediglich für diesen Vorgang nutzt.

Dieser Zwischenschritt bewirkt nämlich, dass du per Mail nach erfolgreichem Tarifabschluss (ca. 7 Tage nach SIM-Karten-Versand) einen 40-Euro-Gutschein bekommst. Dabei handelt es sich um einen BestChoice-Gutschein, den du bei zahlreichen Händlern deiner Wahl einlösen kannst. Dazu gehören Amazon, MediaMarkt, Ikea, H&M, Zalando, Douglas, Rossmann und viele mehr. So funktioniert’s:

Die exklusive CallYa-Gutschein-Aktionsseite besuchen Mail-Adresse eintragen und „40 € Gutschein sichern“ klicken CallYa-Tarif bei Vodafone bestellen Nach erfolgreichem Vertragsschluss erhältst du den 40-Euro-Gutschein per Mail zugeschickt

Die Aktion ist bis zum 27. Juni 2022 gültig.

Rechnerisch 2 Freimonate – ideal für Reisen

Da der Gutschein so vielseitig einsetzbar ist, hat er quasi den Effekt eines Rabatts oder Guthabens. In diesem Fall eignet er sich als Gegenrechnung für zwei Buchungsperioden – zweimal 4 Wochen – des Top-Tarifs Vodafone CallYa Digital. Da du den Tarif jederzeit kündigen kannst und keinerlei Verpflichtungen für die Zukunft eingehst, lohnt sich das Angebot so auch für den vorübergehenden Bedarf oder auch als Daten- und Telefonpuffer für den Urlaub – egal, ob mit dem 9-Euro-Ticket oder im Ausland. Denn EU-Roaming ist beim CallYa-Tarif ebenfalls mit dabei.

Auch für Reisen in Nicht-EU-Länder kannst du dir bei Vodafone entsprechende Optionen buchen und diese Kosten für deine private Rechnung mit dem Gutscheinwert aufwiegen. Zum Thema Roaming bei Vodafone findest du alle notwendigen Infos bei uns auf der Seite.