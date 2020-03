Über den neuen Kabeltarif Vodafone CableMax haben wir bereits ausführlich berichtet. Der Vodafone Gigabit Tarif gilt als der erste Tarif in diesem Geschwindigkeitsbereich, der auch für den Ottonormalverbraucher bezahlbar ist. Durch den Deal bei Logitel wird es sogar noch besser. Hier gibt es den regulären Tarif für 39,99 Euro pro Monat – und dann greift ein Bonus-Vorteil.

Vodafone CableMax mit 240 Euro Cashback

Obendrauf gibt es hier noch einmal ein Cashback in Höhe von 240 Euro. Auf die zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit gerechnet, senkt die Bonus-Auszahlung den effektiven Preis pro Monat auf 29,99 Euro.

Mit im Paket ist zudem noch ein kostenloser WLAN-Router, der die entsprechende Power für den Gigabit-Downstream mit sich bringt. Eine einmalige Anschlussgebühr fällt in der Regel nicht an.

Der Deal nochmal im Überblick

Vodafone Giga CableMax Internet mit bis zu 1.000 Mbit/s Download-Speed Bis 50 MBit/s Upload-Speed Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz (19 ct pro Minute in alle Mobilfunknetze) WLAN-Router kostenlos

Grundgebühr: 39,99 Euro pro Monat

Keine Anschlussgebühr

Einmalig 240 Euro Cashback

Außerdem ist ein weiterer Vorteil dank Verknüpfung mit einem Vodafone-Mobilfunkvertrag möglich, sprich: Giga-Kombi. In dem Fall gibt es 10 Euro monatlichen Rabatt auf deine Handyrechnung – zumindest, wenn du einen Red-Tarif für mindestens 29,95 Euro pro Monat nutzt.

Vodafone CableMax: Wer braucht einen Gigabit-Tarif?

Braucht man 2020 schon einen Gigabit-Tarif? Wir haben uns dem Thema in verschiedenen Artikeln genähert. Tatsächlich ist die direkte Notwendigkeit noch nicht gegeben. Aber es gibt auch Gründe dafür: Einerseits ist es das reine Preis-Leistungs-Verhältnis, das bei diesem Tarif schon für 40 Euro unschlagbar ist – mit dem Cashback-Deal also noch besser wird. Dazu ist es eine perspektivische Investition in Tarif-Umgebungen, die immer wichtiger werden. Der Single-Haushalt ist zudem bei diesem Tarif wohl weniger angesprochen als Studenten-WGs oder Familien, in denen verschiedene Geräte mit Bandbreiten-Nachfrage in einem Netz hängen.

