Vodafone Black Week: Monster-Upgrade für Young-Tarife — Xiaomi- und iPhone-13-Bundles günstiger

Zum einen sind in der Vodafone-Welt gleich zwei Tarife während der Angebots-Wochen deutlich verbessert. Zum anderen sind aber auch Bundles mit Smartphones günstiger verfügbar. Gleichzeitig gilt übrigens die Langzeit-Aktion, wo beinahe alle Verträge in den ersten 6 Monaten komplett gratis sind.

Aber zu den Black-Week-Deals: Wer für einen Young-Tarif qualifiziert ist – also maximal 27 Jahre alt ist – erhält in allen möglichen Kombinationen mit dem Vodafone RED L Young Tarif einen ordentlichen Datenboost. Statt 40 GB pro Monat gibt es bei Abschluss während der Black Week satte 999 GB, das kommt beinahe einem Unlimited-Vertrag gleich. In der SIM-Only-Variante kostet die Option monatlich 37,99 Euro – wobei das erste halbe Jahr wie erwähnt gratis ist. Zum Tarif lässt sich aber auch ein Smartphone dazubuchen.

→ RED L Young mit 999 GB hier bestellen

Auch von der Discounter-Marke otelo gibt es ein Datenboost-Angebot: Die Allnet Flat Max wird kurzfristig mit doppeltem Datenvolumen aufgepeppt. Statt normalerweise 25, stehen nun 50 GB LTE zur Verfügung. Das alles zum Preis von 29,99 Euro. Der Aktionstarif gilt für Kunden aller Altersklassen und es gibt zusätzlich einen reduzierten Anschlusspreis.

→ Zum otelo-Tarif mit doppeltem Datenvolumen

iPhone 13 Angebote und Xiaomi-Bundles im Black-Deal

Die neue iPhone-13-Serie ist bei den Vodafone-Angeboten ebenfalls mit von der Partie. So gibt es das Apple-Smartphone in der Basis-Version etwa mit dem RED-M-Tarif (20 GB) in den ersten 6 Monaten für 20 Euro (nur Handyzahlung, Tarif ist gratis) und ab dem 7. Monat für 69,99 Euro. In der mini-Variante ist das iPhone 13 sogar noch ein Stück günstiger.

Young-Kunden können das iPhone 13 übrigens auch mit dem Datenboost-Tarif RED L Young koppeln. Hier kostet das Handy dann monatlich 57,99 Euro mit 999 GB Datenvolumen pro Monat. In den ersten 6 Monaten ist auch hier die Tarif-Grundgebühr obsolet und du zahlst nur die Smartphone-Zuzahlung in Höhe von 20 Euro.

→ Zu den iPhone-Deals

Kein iPhone für dich? Auch Xiaomi ist mit einigen interessanten Tarif-Kombi-Deals bei Vodafone vertreten. Das neue Xiaomi 11T Pro rutscht im Deal in die sogenannte 10-Euro-Stufe, das heißt die Handy-Zuzahlung beträgt hier nur 10 Euro pro Monat. Ab Monat 7 deines Vertrags kommen dann die Tarifkosten hinzu. Im Standard-Tarif RED M mit 20 GB sind das dann 59,99 Euro Grundgebühr. Auch hier können Young-Kunden den 999-GB-Tarif wählen.

→ Zu den Xiaomi-Deals

Auch bei otelo gibt es einige Angebote mit Handy. Die sind preislich günstiger – so auch das iPhone 13. Allerdings musst du hier auch ein paar Abstriche im Vergleich zum Netzbetreiber-Tarif machen. So hast du etwa keinen 5G-Netzzugang, eine gedeckelte Download-Geschwindigkeit und kannst Features wie den Vodafone Pass nicht nutzen.

Kabel-Tarif für Young-Kunden günstiger und mit Best-Choice-Gutschein

Noch ein Black-Deal für junge Leute: Wer sich jetzt einen Kabel-Internet-Tarif bei Vodafone sichert und maximal 27 Jahre alt ist, kann von diversen Extras profitieren. Der Internet-Tarif richtet sich insbesondere an Studierende, bietet je nach Tarifwahl zwischen 50 und 1.000 MBit/s und kostet zwischen 29,99 Euro und 49,99 Euro pro Monat.

Nun zu den Extras: In den ersten 6 Monaten zahlst du keine Grundgebühr (Dauer-Aktion). Das Bereitstellungsentgelt entfällt (69,99 Euro Ersparnis) und wenn du aus einem noch laufenden Vertrag eines anderen Anbieters wechseln willst, übernimmt Vodafone den Papierkram für dich und erlässt dir sogar für bis zu 12 Monate die Grundgebühr. Je nachdem, wie lange der alte Vertrag noch läuft. Dazu stellt Vodafone kostenlos einen passenden Router mit WiFi 6 bereit und – es du kannst dir einen Best-Choice-Gutschein im Wert von 300 Euro aussuchen und so noch mehr aus dem Vertragsabschluss herausholen.