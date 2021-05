Ab Montag bei Aldi: Vivo Y20s-Handy für unter 200 Euro im Preis-Check

Zu Aldi Nord kommt ab dem 17. Mai ein neuer Smartphone-Deal. Zwar handelt es sich nur um einen solchen, der ausschließlich online zu haben ist, trotzdem lohnt sich ein kurzer Preischeck. Das Vivo Y20s Smartphone bei Aldi kaufen oder lieber nicht? Wir haben das Smartphone schon seit einigen Wochen in unserer Bestenliste zu den attraktivsten Smartphones unter 200 Euro gelistet und verraten dir, was du bei dem neuen Aldi Deal sparen kannst. Und natürlich auch, was du vor einem Kauf zu dem Handy wissen solltest.

Vivo Y20s: Smartphone mit Riesen-Display für unter 200 Euro

Bevor wir uns dem eigentlichen Sparpotenzial widmen, flott ein kurzer Blick auf das, was das Smartphone des aufstrebenden chinesischen Herstellers bietet. Zu den Highlights gehört neben dem 6,51 Zoll großen Bildschirm (720 x 1.600 Pixel) zweifelsohne der 5.000 mAh große Akku für eine lange Laufzeit. Der Rest der Ausstattung reiht sich nahtlos in das ein, was man von einem Handy der unteren Mittelklasse erwarten kann. Dazu gehört neben 4 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz auch eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite. Zu deiner 13-Megapixel-Hauptkamera gesellen sich zwei weitere Kameras mit jeweils 2 Megapixeln für Tiefenschärfe-Effekte und Makro-Aufnahmen. Für Schnappschüsse reicht das aus, du solltest von der Kamera aber keine Wunderdinge erwarten. Als Prozessor ist der Snapdragon 460 von Qualcomm verbaut.

Nachteile? Natürlich gibt es auch die bei einem Smartphone, das weniger als 200 Euro kostet. Die ultimativen Top-Spezifikationen kann es schließlich nicht vorweisen. So musst du beim Vivo Y20s unter anderem auf einem USB-C-Anschluss verzichten und auch NFC für mobiles Bezahlen über Google Pay ist leider nicht an Bord. Auch 5G ist mit diesem Smartphone nicht nutzbar. Wiederum positiv: Der interne Speicher ist per MicroSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar, WLAN sowohl im 2,4- als auch im 5-GHz-Frequenzbereich nutzbar.

vivo Y20s Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 460 Display 6,51 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4160×3120 (13,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Micro-B IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 192 g Farbe Schwarz, Blau Einführungspreis 199 € Marktstart Oktober 2020

Ist das Vivo Y20s bei Aldi ein Schnäppchen?

Angeboten wird das Vivo Y20s bei Aldi zu einem Preis von 179 Euro. Das sind 20 Euro weniger als die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Und wenn man von etwaigen Schnäppchen bei eBay absieht, ist das Aldi-Angebot durchaus als attraktiv einzustufen. Denn Stand heute kannst du das Vivo Y20s in keinem anderen Onlineshop günstiger kaufen, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt. Teil der Wahrheit ist aber auch, dass das Vivo-Smartphone in den vergangenen Wochen schon mehrfach für knapp 170 Euro angeboten wurde. Im März und April war es im Rahmen von Sonderaktionen auch schon für weniger als 140 Euro zu haben.

Aldi Nord bietet das Vivo Y20s ab Montag ohne zusätzliche Versandkosten an. Inklusive ist ein Starterpaket für den Prepaidtarif von Aldi Talk mit 10 Euro Startguthaben. Natürlich kannst du das Handy aber auch mit jeder anderen SIM-Karte im Nano-Format nutzen.

