25 Euro Startguthaben sichern: Kostenlose Visa-Karte bietet außerdem noch diesen Vorteil

Grundsätzlich handelt es sich bei der Barclays Visa um eine Visa-Kreditkarte ohne Girokonto-Anbindung. Du erhältst also eine Kreditkarten-Rechnung von Barclays, die du selbst von deinem Konto begleichen musst. Letzteres muss nicht bei derselben Bank beheimatet sein.

Kostenlose Kreditkarte mit verschiedenen Ausgleichs-Optionen

Die Barclaycard Visa ist eine kostenlose Kreditkarte, also eine, deren Nutzung dich keine Jahresgebühr oder Ähnliches kostet. Geld verdient die Bank durch die anfallenden Umsatz-Anteile der Händler, bei denen du einkaufst und nur im Zweifelsfall durch Zinsen, falls du beim Begleichen in Rückstand gelangst beziehungsweise eine Rückzahlung in Teilbeträgen veranlasst.

Im Idealfall ist die Nutzung für dich also völlig kostenlos. Bei der Teilzahlung bietet Barclays beispielsweise leicht bessere Konditionen als die TF Bank (18,38 Prozent p.a. (Barclays) gegenüber 19,39 Prozent p.a. (TF)), die ein ähnliches Kostenlos-Modell mit einer Mastercard anbietet.

Gebühren von dir verlangt die Barclays-Bank bei diesem Modell lediglich bei Umsätzen aus Glücksspiel- und Wetteinsätzen. Hier beträgt der Kostenanteil 4 Prozent. Insgesamt bietet Barclays Rückzahlungs-Optionen per Rechnung (ganz) in festen Raten oder in flexiblen Teilbeträgen an. Hier musst du je nach Nutzungsabsicht schauen, welche Zinsen anfallen.

Dazu schreibt die Bank im Kleingedruckten: „Gleichst du die Umsätze deiner Kreditkartenabrechnung nicht innerhalb eines zinsfreien Zeitraums von bis zu 59 Tagen vollständig in einer Summe aus, sondern entscheidest dich für eine Rückzahlung in Teilbeträgen, werden die mit dir vereinbarten Zinsen berechnet.“ Auch die hier angesprochenen 59 Tage als Zeitrahmen zur Deckung sind im Kreditkarten-Vergleich wirklich gut.

Aktion: 25 Euro Startguthaben bei der Barclays Visa-Karte – so kommst du dran

Beantragst du die Visa-Karte der Barclays Bank, erhältst du derzeit 25 Euro Startguthaben. Allerdings nicht ohne Weiteres. Den Bonus in Höhe dieses Betrags gibt es zudem nicht wirklich zum Start, sondern erst nach einigen Wochen: Qualifiziert bist du, wenn du die Barclaycard Visa innerhalb der ersten vier Wochen nach Erhalt einsetzt (online oder offline) und damit eine Umsatzhöhe von 100 Euro erreichst.

Eine Laufzeit dieses Angebots ist derzeit nicht angegeben, die Aktion gilt also bis auf Weiteres, kann ebenso gut aber schon in wenigen Tagen wieder vorüber sein.

→ Hier kannst du die Barclays Visa beantragen

Dieses Extra macht die Barclaycard Visa besonders

Im Wust von kostenlosen Kreditkarten – also jenen ohne Jahresgebühr und ohne direkte Bargeld-Abhebe-Gebühren – scheint die Barclaycard Visa nur eine von vielen zu sein. Ein nützliches Feature ist jedoch die kostenlose Partnerkarte. Das bietet die zum Vergleich herangezogene TF Bank beispielsweise nicht. Barclays bietet ohne Zusatzkosten sogar bis zu 3 Extra-Karten, die du in deiner Familie verteilen oder inhaltlich getrennt für verschiedene Anwendungs-Bereiche – eine Online- und eine Offline-Karte etwa – nutzen kannst.

Schick im Hochformat: Die Barclays Visa.

Alle wichtigen Details zur Barclays Visa im Überblick:

Kostenlose Kreditkarte: Visa

Keine Jahresgebühr, kein Mindestumsatz

Keine Girokonto-Anbindung

Apple Pay und Google Pay möglich

Bis zu 3 kostenlose Partnerkarten

Weltweit kostenlos Bargeld abheben

Effektiver Jahreszins für Teilzahlungen: 18,38 Prozent p.a.

4 Prozent Gebühren aus Umsatz bei Casinobetrieben, Lotteriegesellschaften, Wettbüros und Wertpapierhandelsplattformen

59 Tage Deckungsziel

SMS-TAN und Visa Secure

Hier beantragen

Dass die 4-Prozent-Gebühr auch bei Umsätzen auf Wertpapierhandels-Plattformen greift, solltest du auch im Blick haben, falls du die Karte zum Ausgleich für Einzahlungen bei sogenannten Neo-Brokern nutzen willst. Dass Apple Pay und Google Pay unterstützt werden, ist eine Randnotiz, wenngleich noch längst nicht jedes Konto die gängigen Formen von Mobile Payment unterstützten.

