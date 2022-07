Viele Games im Angebot: Bei dieser Aktion bekommst du ein Videospiel gratis

Die Multibuy-Aktion bei MediaMarkt funktioniert nach einem recht einfachen Prinzip. Kaufst du drei Spiele, dann zahlst du nur zwei davon und bekommst das Dritte kostenlos. Hier zeigen wir dir, wie du auch wirklich das Maximum aus der Aktion rausholen kannst. Die Aktion umfasst Spiele für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Sie lohnt sich jedoch vor allem für Konsolen-Spieler.

Multibuy-Aktion von MediaMarkt: 3 kaufen, 2 bezahlen

Du musst nicht viel tun, um an dieser Aktion teilzunehmen. Suche dir einfach drei Spiele aus und lege sie in deinen Warenkorb. Beim Check-Out rechnet MediaMarkt dir deinen Rabatt dann automatisch an. Hier gibt es jedoch etwas zu beachten: Der Rabatt fällt automatisch stets auf das günstigste Spiel in deiner Auswahl. Kaufst du dir also zwei Spiele für 60 Euro und ein Spiel für 30 Euro, dann wird das Spiel für 30 Euro automatisch zum kostenlosen Game.

Kaufst du also eh schon zwei teure Spiele, dann lohnt es sich für dich viel mehr, auch ein drittes, teures Spiel zu kaufen. So kannst du am meisten sparen. Generell solltest du darauf achten, dass dein kostenloses Spiel nicht viel günstiger ist als die zwei Spiele, für die du den vollen Preis bezahlst. Dies sollte jedoch nicht allzu schwer sein, denn die MediaMarkt Aktion beinhaltet viele aktuelle AAA-Titel. Es gibt also durchaus genug Auswahl für Fans jeder Spielrichtung. Von „Call of Duty: Vanguard“ bis hin zu „Landwirtschafts-Simulator 22“ ist hier alles dabei. Die Aktion lässt sich auch verlängern: Kaufst du beispielsweise sechs Spiele, sind zwei gratis.

„Call of Duty: Vanguard“ ist eins der Spiele, das an der Aktion teilnimmt.

Denk jedoch daran, dass eventuell nicht jedes Spiel an der Aktion teilnimmt. Du kannst jedoch auf der Website von MediaMarkt einen Filter anwenden, der dir nur die Games anzeigt, die auch wirklich von der Aktion betroffen sind. So weißt du genau, dass du dein kostenloses Spiel auch kostenlos bekommst. Die Aktion läuft noch bis zum 2. August (hier findest du weitere Deals aus der Gutscheinheft-Serie).

Kombinierbare Aktionen: Auf diese Spiele gibt’s auch noch Rabatt

Auch außerhalb der Multibuy-Aktion sind Spiele bei MediaMarkt aktuell reduziert. Die Rabatte sind zwar nicht so stark wie beispielsweise die im Steam Summer Sale, doch gemeinsam mit der Aktion sind sie durchaus einen Blick wert. Die meisten Spiele sind um 5 bis 10 Euro reduziert. Darunter unter anderem das brandneue „The Quarry“, das von 75 Euro auf 65 Euro reduziert ist. Die ebenfalls im Juli neu erschienene Motorsport-Simulation „F1 2022“ ist sogar um 17 Euro reduziert und kostet dich statt 80 Euro jetzt 63 Euro. Besonders diese Spiele lohnen sich also für dich. Hier bekommst du nämlich nicht nur ein Spiel geschenkt, sondern zusätzlich Rabatt auf die Spiele, für die du bezahlst. Die Aktionen aus „3für2“ und Angebotspreisen sind also kombinierbar.

Achte jedoch darauf, dass du das richtige Spiel für deine Konsole kaufst. Es gibt „Gran Tourismo 7“ beispielsweise für die PlayStation 4, aber auch für die PlayStation 5. Die PlayStation 4 Version ist 10 Euro günstiger, doch dieser zusätzliche Rabatt wird dir nichts bringen, wenn das Spiel nicht zu deiner Konsole passt. Greife also nicht immer automatisch nach dem günstigsten Angebot und versicher dich, dass es auch für die richtige Konsole ist. Beachtest du jedoch diese kleinen Besonderheiten, dann kann dir diese Aktion eine ganze Menge Geld sparen. Kaufst du beispielsweise „F1 22“, „Horizon Forbidden West“ und „Call of Duty: Vanguard“ für deine PlayStation 5, dann sparst du ganze 63 Euro.