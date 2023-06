VFB Stuttgart – HSV: Hier siehst du die Bundesliga Relegation gratis im Live-Stream

Nach dem Nervenkitzel am letzten Spieltag der Bundesliga können sich die meisten Fußball-Fans schon entspannen. Alle Anhänger des VFB Stuttgart und vom HSV zittern jedoch noch: Heute, am 1. Juni, findet nämlich noch das Relegationshinspiel statt, während das alles entscheidende Rückspiel auf den 5. Juni (jeweils um 20:45 Uhr) fällt. Die Matches werden sogar live im TV ausgestrahlt. Doch wie steht es um alle Bundesliga-Fans, die keinen TV-Empfang und keinen teuren Sky–Streaming-Dienst im Abo haben? Wir zeigen euch, wie ihr bei der Relegation gratis im Stream dabei seid.

Die Relegation kostenlos im Stream verfolgen

In der Bundesliga Relegation kommt es zum großen Showdown: Bleibt der HSV ein weiteres Jahr in der zweiten Liga oder gibt es endlich den Aufstieg des einstigen Bundesliga-Dinos? Der VFB Stuttgart möchte hingegen den Abstieg aus der Bundesliga verhindern und hofft auf eine Rettung der bislang verkorksten Saison. Wie jedes Jahr könnte die Spannung bei der Relegation kaum größer sein.

Am 1. Juni geht’s um 20:45 Uhr mit dem Hinspiel in der Mercedes-Benz Arena von Stuttgart los. Das Rückspiel im Hamburger Volksparkstadion läuft hingegen am 5. Juni, ebenfalls um 20:45 Uhr. Beide Matches sind im Fernsehen über Sat.1 frei empfangbar, sowie im Pay-TV bei Sky (bzw. dessen Streamingdienst WOW). Doch nicht jeder besitzt heutzutage noch ein TV-Empfangsgerät oder ist Kunde des Bezahlsenders. Zum Glück gibt es ebenso kostenlose Alternativen im Netz. So laufen die entscheidenden Relegationsspiele etwa über den Streamingdienst Joyn im Livestream – komplett kostenlos im Free-Bereich des Anbieters. Nicht einmal eine kostenfreien Registrierung benötigst du hier. Du kannst einfach loslegen.

Darum lohnt sich das gratis Joyn-Abo

Nicht nur Joyn, auch ran überträgt die Matches frei empfangbar im Netz, im linearen TV schaltest du einfach Sat1 ein. Der Vorteil des Streamingdienstes: Joyn gibt es als App für Smart-TVs, sodass du nicht umständlich noch einen Laptop oder Computer an deinen Fernseher anschließen musst und im Browser gucken musst. Gleichzeitig kannst du die spannenden Relegationsspiele über die Mobile-App ebenfalls unterwegs ruckelfrei verfolgen. Bei Joyn musst du dich nicht einmal registrieren. Einfach zu Joyn wechseln und schon kannst du bei der Relegation im Stream live dabei sein. Übrigens: Auch die Relegationsspiele zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden, bei denen es um den Auf- bzw. Abstieg zwischen der zweiten und dritten Bundesliga geht, kannst du so am 2. und 6. Juni, jeweils um 20:45 Uhr, kostenlos verfolgen.

Als Sport-Fan bist du bei Joyn ohnehin gut aufgehoben, immerhin kannst du dort ebenso Sport1, Eurosport 1 sowie Red Bull TV kostenlos streamen. Über Joyn Plus holst du sogar noch mehr aus dem Streaminganbieter raus, wirst dann jedoch auch zur Kasse geboten. Für 6,99 Euro im Monat werden dir zahlreiche Vorteile, wie etwa 6-Pay-TV-Sender, Originals und Exclusives sowie eine große Mediathek zur Verfügung gestellt. Aktuell kannst du Joyn Plus sieben Tage lang kostenlos testen, anschließend lässt sich der Dienst zudem monatlich kündigen. Für die Relegationsspiele reicht aber auch die kostenlose Variante von Joyn aus.

→ Relegation gratis Streamen im Free-Bereich von Joyn (keine Registrierung)