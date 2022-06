Handyvertrag mit Samsung-Tipp: Hier gibt’s eine Xbox gratis dazu

In der Tarifwelt von MediaMarkt haben wir den neuen Deal zum Samsung Galaxy S21 FE gefunden. Das Handy mit Flaggschiff-Flair zum Mittelklasse-Preis gibt’s hier für einmalig 1 Euro zu kaufen, wenn du es mit dem Tarif „green LTE 6 GB Promotion“ koppelst. Die 6 GB stehen im Tarifnamen, aktionsbedingt sind es allerdings sogar 10 GB, die du monatlich verbraten kannst. Einmalig kommen noch 3,95 Euro für den Versand und 39,99 Euro für den Tarifanschluss hinzu. An sich ein ordentliches Angebot. Nun kommt aber der entscheidende Punkt.

S21 FE + Telekom-Tarif: Eine Xbox gibt’s ohne Aufpreis dazu

Mit im Paket steckt nämlich noch eine Spielekonsole: Die Xbox Series S ist ohne Aufpreis enthalten und wertet den Deal ungemein auf. Die Konsole von Microsoft steht sonst für rund 290 Euro in den Regalen des Händlers und verspricht ein aktuelles Gaming-Erlebnis. Im Vergleich zur nach wie vor selten verfügbaren Series X ist die S-Version kleiner, hat kein Laufwerk und ist auch technisch etwas schwächer. Allerdings völlig ausreichend für aktuelle Spiele.

Auch das Handy im Vertrag ist nicht zu verachten: Mit dem S21 FE hat Samsung Anfang des Jahres ein vielversprechendes Produkt auf den Markt gebracht. Mit Oberklasse-Prozessor, aktuellen Standards und einem tollen Display versehen, ist das Smartphone wohl eines der spannendsten Modelle des Marktführers in diesem Jahr.

→ S21 FE und Xbox: Hier findest du das Angebot

Samsung Galaxy S21 FE 5G Software Android 12 Prozessor Qualcomm Snapdragon 888 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB, 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 177 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S21 FE 5G (128 GB): 749 €, Galaxy S21 FE 5G (256 GB): 819 € Marktstart Januar 2022

Galaxy S21 FE + Xbox S im Bundle: Die Abrechnung

Fassen wir zusammen: Für das gebotene Paket werden 24 Monate lang 24,99 Euro Grundgebühr fällig, dazu kommen die erwähnten Einzelpositionen. Macht nach Adam Riese 644,70 Euro Gesamtkosten. Das Handy kostet derzeit mindestens 530 Euro und die Konsole gibt’s im Sonderangebot für einmalig 244 Euro – übrigens beim Hersteller selbst.

Wer schnell im Kopfrechen ist, merkt rasch – die Hardware ist deutlich mehr wert, als du hier mit Vertrag bezahlen musst. Prinzipiell lohnt sich das Bundle sogar, wenn du den Tarif nicht brauchst und es nur auf Handy und Konsole abgesehen hast. Dennoch sollte auch der Tarif mit Telekom-Netzzugang und 10 GB LTE25-Datenvolumen nicht unterschlagen werden.

Das Handy ist in allen möglichen Farbvarianten verfügbar – Graphit-Schwarz, Lavendel, Olivgrün oder Weiß. Die Xbox gibt’s nur in weißer Ausführung, wobei Microsoft die S-Variante auch in keinem anderen Finish anbietet. Alternativ gibt es das Angebot zu gleichem Preis auch mit einem O2– und einem Vodafone-Tarif. Die Telekom-Option ist aber das beste Angebot.

PlayStation-5-Deal ebenfalls verfügbar

Ohne Handy, mit dickerem Vertrag und auch ein Stück teurer ist bei MediaMarkt derzeit auch die begehrte Sony PlayStation 5 im Angebot. Was du bei diesem Deal beachten musst und unter welchen Umständen er sich lohnt, erfährst du in unserem PS5-Deal-Check. Bei der Sony-Konsole gibt es außerdem noch Extra-Controller und Spiele ohne Aufpreis dazu. Rein preislich musst du aber deutlich tiefer in die Tasche greifen.