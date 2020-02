Valentinstag: Kreative Geschenk-Tipps für sie und ihn

An keinen anderen Tag scheiden sich die Geister wie am Valentinstag. Die einen lieben den Brauch, die anderen bezeichnen ihn als Liebes-Kapitalismus. Man kann zum Valentinstag stehen, wie man will, doch eines steht fest: Über Geschenke freut sich jeder.

Wir haben dir daher zehn Geschenk-Ideen für den Tag der Liebe zusammengestellt. Für jene, die sich nur eine Kleinigkeit schenken und jene, die Großes planen.

Romantische Geschenkideen zum Valentinstag

Wer über Valentinstag Geschenke nachdenkt, denkt zunächst unweigerlich an einen Strauß voller roter Rosen – einer, der am besten direkt nach Hause geliefert wird. Rote Rosen sind schließlich der Liebesbeweis schlechthin.

Doch es geht auch einfallsreicher und nachhaltiger. Wie wäre es beispielsweise mit einem liebevoll per Hand gefertigten Schmuckstück aus Edelmetallen? Genau solche Schmuckstücke erstellt und verkauft das französische Startup Back Market. Das Besondere daran: Die verwendeten Edelmetalle stammen aus recycelten Elektronikgeräten. Ein Kettenanhänger der demnach nicht nur ein Liebesbeweis an deinen Liebsten, sondern auch an unseren Planeten ist. Erhältlich sind sie ab 39,95 Euro.

Doch auch für hoffnungslose Romantiker haben wir eine besondere Idee zu Valentinstags Geschenken parat: „Einen Stern, der deinen Namen trägt“. Bei Seiten wie Sternentaufe Deutschland oder Sternregister kannst du Sterne auf den Namen deiner Liebsten taufen und registrieren lassen. Neben einzelnen Sterntaufen sind auch Sternbildtaufen und Doppelsterntaufen möglich. Je nach Sternpaket variieren die Preise zwischen circa 39,90 Euro und 189,95 Euro.

Individuelles Valentinstags Geschenk

„Dieses Jahr schenken wir uns aber nichts“. Diesen oder ähnliche Sätze kennen viele wohl noch von Weihnachten. Doch letztlich hat man doch ein Valentinstag Geschenk – „aber nur eine Kleinigkeit“. Die Idee: Eine romantische Geschichte eurer Zweisamkeit. Eine Geschichte, die eure gemeinsame Zeit in Bildern wiedergibt. Bei Motif kannst du genau solche Fotobücher erstellen und erhältst bis zum 17. Februar mit dem Rabattcode „UnsereGemeinsameGeschichte“ sogar noch 20 Prozent Rabatt.

Paare, die ihre Liebe eher im WhatsApp-Chat, als in Bildern ausdrücken, sollten sich die Seite Chatprint genauer anschauen. Hier hast du die Möglichkeit, eure persönlichen Chatverläufe in Form eines Buches für die Ewigkeit festzuhalten. Die festgehaltenen Chats kannst du dabei entweder als Hardcover mit festem Buchumschlag oder als PDF-Download für 39,90 beziehungsweise 14,90 Euro bestellen.

Eine andere kreative Alternative zum Fotobuch sind selbst gestaltete Schutzhüllen für dein Smartphone. Bestellen und selbst designen kannst du solche Hüllen schon ab knapp 20 Euro, beispielsweise bei Caseable. Der Hüllen-Hersteller noch bis zum 09.02.2020 bis zu 50 Prozent Rabatt auf seine Top-Produkte.

Bei Schutzhüllen-Hersteller RhinoShield kannst du die Gestaltung deiner Geschenk-Hülle auch dezent halten und lediglich den Namen von dir und deinem Partner auf der Hülle verewigen.

Geschenkideen für technikverrückte Paare

Auch wenn diese bei Weitem nicht so romantisch sind wie beispielsweise Sterntaufen, rote Rosen oder Fotobücher. Passend zum Valentinstag hat der US-Riese Amazon seine Geräte – symbolisch als Liebesgeste – stark reduziert.

Für romantische Stunden auf der Couch erhältst du derzeit beispielsweise den Amazon-Fire-TV-Stick für 24,99 Euro statt ursprünglich 39,99 Euro. Auch Geräte wie das Kindle Paperwhite oder den Amazon Echo-Dot erhältst du derzeit für 25 Prozent beziehungsweise 33 Prozent weniger.

Im Hause Anker findest du ebenfalls zahlreiche Angebote. So zum Beispiel den wasserfesten Anker Soundcore Flare 2 360-Grad-Bluetooth-Lautsprecher für derzeit 79,99 Euro. Ausgestattet mit 20 Watt, regulierbaren EQ und laut eigenen Angaben 12 Stunden Akkulaufzeit beschallt er deine Wohnung im Handumdrehen mit deinen Lieblingssongs. Dem romantischen Pärchenabend steht somit nichts mehr im Wege.

