Unter 90 €: Samsonite Handgepäck-Koffer aus der Premium-Linie so günstig wie noch nie

Der Hersteller Samsonite gehört in Sachen Koffern und Gepäckstücken zu den bekanntesten und besten Marken und liefert seit über 100 Jahren Premium-Produkte. Die hochwertige Qualität der Koffer kann sich deutlich gegenüber einem Großteil der Konkurrenz im Netz abheben – was etwa auch der erste Platz in der Amazon Bestseller-Liste beweist. Gleichzeitig sind die Samsonite-Produkte dadurch aber natürlich oftmals ebenso recht kostspielig. Abhilfe schafft da jetzt allerdings Amazon: Der Samsonite Citybeat Upright S Koffer kostet hier dank satten 40 Prozent Rabatt aktuell nämlich nur noch rund 89 Euro und ist damit so günstig wie noch nie zuvor. Was dir das Gepäckstück dafür alles bietet, erfährst du hier.

Samsonite Handgepäck-Koffer mit Rollen

Doch was macht den sogenannten Samsonite Citybeat Upright S überhaupt so besonders? Zuallererst handelt es sich hierbei um einen hochwertigen Handgepäck-Koffer mit Rollen. Das heißt: Mit den kompakten Maßen von 40 x 20 x 55 cm und einem Gewicht von nur 2 kg kannst du ihn problemlos als Handgepäck bei den meisten Fluggesellschaften mitnehmen. So vermeidest du die lästige und oftmals zeitintensive Kofferaufgabe, hast aber trotzdem ordentlich Platz für deine Klamotten. Insgesamt fasst der Weichgepäck-Koffer nämlich 42 L.

Gleichzeitig ist auch der Transport des Samsonite-Koffers kinderleicht. Mit den robusten Rollen beförderst du ihn nämlich angenehm leicht durch den Flughafen oder die Stadt – ganz ohne Schleppen. Hinzu kommen weitere Vorteile wie ein Eckenschutz und ein eingebautes TSA-Schloss für die nötige Sicherheit.

Neuer Tiefstpreis: Amazon sorgt für echtes Schnäppchen

Und all das bekommst du aktuell erstaunlich günstig. Der Samsonite-Koffer ist bei Amazon derzeit nämlich ganze 40 Prozent billiger zu haben. Statt ursprünglich 149 Euro zahlst du dadurch nur noch 89,02 Euro für den Samsonite Citybeat Upright S.

Das aktuelle Koffer-Schnäppchen bei Amazon

Wie stark dieser Deal wirklich ist, zeigt aber erst der Preisvergleich und -verlauf. Derzeit hat den Koffer nämlich kein anderer Händler im Netz günstiger im Sortiment und generell gab es das Gepäckstück sogar noch nie so billig wie jetzt. Einziger, klitzekleiner Haken: Der niedrige Angebotspreis gilt nur für die Variante in der Farbe Schwarz. Immerhin die meist-gewählte Gepäckfarbe überhaupt und damit wohl der kleinste gemeinsame Nenner. Wie lange das Schnäppchen gilt, ist ebenfalls nicht bekannt. Wer Interesse hat, sollte sich also lieber nicht zu viel Zeit lassen.

