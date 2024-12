Nur 7,99 Euro im Monat: Hier gibt’s 35 GB im 5G-Netz radikal günstig

Wer unterwegs nicht nur Musikhören, Google Maps nutzen und auf WhatsApp schreiben möchte, sollte ein entsprechendes Datenpolster haben. Um Instagram, TikTok und Co. ausgiebig in Bus und Bahn nutzen zu können oder Filme, Serien und sonstige Videos außerhalb des WLANs zu streamen, ist ein Datenvolumen von mindestens 10 bis 20 GB empfehlenswert. Da simyo dir gerade im Weihnachtsangebot 10 GB schenkt, kommst du besonders günstig an einen Tarif. Aber auch für unter 5 Euro im Monat lohnt sich ein Angebot.

35 GB für unter 8 Euro: Das bietet der Tarif im Detail

Einer der Tarife bei simyo bietet definitiv das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Grund dafür ist die Weihnachtsaktion des Anbieters, durch die du 35 statt 25 GB Datenvolumen bekommst. Der simyo M Tarif bringt dich ins Netz von O2 und du profitierst von schnellem Surfen mit 5G. Außerdem dabei: Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS. Und dank EU-Roaming nutzt du den Tarif genauso auch in der gesamten EU. Wenn dir eine 24-monatige Laufzeit nichts ausmacht, bekommst du sogar die Anschlussgebühr geschenkt. Du kannst dich aber auch für eine flexible Laufzeit entscheiden. Dann kannst du monatlich kündigen, musst aber noch einmalig 19,99 Euro Anschlussgebühr zahlen. All das bekommst du schon für eine monatliche Grundgebühr von 7,99 Euro.

Hiermit bist du bestens ausgerüstet, um auch mehrere Stunden im Monat auf Youtube, Netflix und Co. zu verbringen und dir so die Zeit bei langweiligen Bahnfahrten zu vertreiben. Außerdem kannst du bei Bedarf einen mobilen Hotspot auf deinem Smartphone einrichten und so auch Tablet oder Notebook ins Internet zu bringen. Perfekt bei WLAN-Ausfall zu Hause oder wenn du unterwegs bist.

Für Schnäppchenjäger: Einen Handytarif gibt’s schon für unter 5 Euro

Bist du hingegen ein echter Sparfuchs, könnten sich auch die anderen beiden Tarifoptionen für dich lohnen. Der simyo S bringt dich etwa für monatlich 6,99 Euro ins 5G-Netz von O2 und bietet 20 GB Datenvolumen. Mit dem simyo XS bekommst du sogar schon für 4,99 Euro 10 GB Datenvolumen im 5G-Netz bereitgestellt. Wer auf Serien- und Filmstreaming oder Social Media Nutzung unterwegs weitestgehend verzichten kann, bekommt hiermit einen echten Budgettarif. Auch diese beiden Tarife beinhalten eine Allnet-Flat und EU-Roaming. Hier kannst du zudem ebenso wählen, ob du dich für 24 Monate binden (+ 0 Euro Anschlussgebühr) oder monatlich kündigen können möchtest (+ 19,99 Euro Anschlussgebühr).