Unter 500 Euro: Saturn haut LG 4K-Fernseher zu Spitzenpreisen raus

Der große Wahnsinns Schnell Verkauf von MediaMarkt und Saturn liefert dir zahllose tolle Angebote. Wer etwa einen preiswerten 4K-Fernseher in einer ordentlichen Größe sucht, kommt jetzt schon für unter 500 Euro an ein 55-Zoll-Modell von LG. Für den Preis bekommst du dabei einen tollen UHD-TV samt 4K-Auflösung, 60 Hz und vielen Anschlüssen. Alle Details zum Angebot bekommst du in diesem Artikel.

UHD-Auflösung, 60 Hz und vieles mehr: Das bietet dir der LG-TV

Schauen wir uns den 4K-Fernseher einmal genauer an. Dank der NanoCell-Technologie – welche insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Bildschirmen punkten kann – ist beispielsweise die Farbwiedergabe besonders herausragend. Gleichzeitig liefert dir das LG-Gerät mit der UHD-Auflösung samt HDR-Unterstützung stets gestochen scharfe Bilder. Unterstützt durch KI-Funktionen werden diese zudem kontinuierlich optimiert. Die Bildwiederholrate von 60 Hz reicht fürs tägliche Fernsehen ebenso komplett aus und garantiert flüssige Bilder.

Wer Konsolen, Anlagen und Co. mit dem 4K-Fernseher verbinden möchte, findet hierfür ausreichend Anschlüsse. Das Gerät verfügt über gleich drei HDMI-Stecker (2.0 mit eARC und LG SIMPLINK), zwei USB-Slots sowie einen optischen Audioausgang. Darüber hinaus ist ein CI+ Steckplatz für HD+ Karten integriert. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV auch über LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und dann auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen.

4K-Fernseher für unter 500 Euro – Auch andere Größen im Angebot

Egal, ob 55, 65 oder sogar 75 Zoll – bei Saturn bekommst du den NanoCell-TV von LG jetzt deutlich günstiger. Das 55-Zoll-Modell kostet dank 44 Prozent Rabatt etwa nur noch 499 Euro. Der Versand ist zudem komplett kostenfrei. Dadurch sicherst du dir einen hochwertigen 4K-Fernseher schon für unter 500 Euro. Hierbei handelt sich zudem um den aktuellen Bestpreis im Netz.

→ 55 Zoll LG 4K-Fernseher für 499 Euro

Der LG UHD-TV in 65 Zoll ist bei Saturn während der WSV-Aktion sogar um die Hälfte reduziert. Mit dem Preisschild von 599 Euro sowie der kostenlosen Lieferung sorgt der Elektromarkt dabei sogar für den absoluten Tiefstpreis im Netz! Und auch das Modell in 75 Zoll ist einen Blick wert. Hier sparst du immerhin 41 Prozent und zahlst für den TV-Riesen noch 999,99 Euro. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 49,90 Euro. Im Preis-Leistungs-Verhältnis ist die Variante 65 Zoll dadurch die bessere Wahl, wenn du einen besonders großen 4K-Fernseher suchst.