Top bewertet & für unter 50 Euro: DARUM ist dieser Akkuschrauber besser als andere

Akkuschrauber erleichtern den Alltag enorm, sei es beim Aufbau von Möbeln oder bei kleineren Reparaturarbeiten. Doch viele Geräte haben zwei typische Schwächen, die der Worx-Akkuschrauber aus dem Amazon-Angebot geschickt ausmerzt. Zum einen kann das ständige Ausprobieren verschiedener Bits mühsam sein, bis der passende sitzt. Zum anderen neigen Schrauben oft dazu, abzurutschen – vor allem bei Überkopfarbeiten oder an schwer zugänglichen Stellen. Dieses spezielle Modell vermeidet beide Probleme und ist aktuell bei Amazon zu einem besonders günstigen Preis erhältlich.

Drehbare Trommel und Schraubenhalter – dieser Akkuschrauber ist anders als andere

Einerseits ist der Worx WX255 mit einer Trommel ausgestattet, wie man es von einem Revolver aus Western-Filmen kennt. Hier passen sechs Bits hinein, die sich per Drehung schnell tauschen lassen. Alles, was du zum Bit-Wechsel tun musst, ist: den Schlitten zurückziehen, die Trommel drehen und den Schlitten wieder nach vorne gleiten lassen. Schon befindet sich ein neuer Aufsatz vorne am Akkuschrauber und du kannst schnell zwischen Schlitz-, Kreuzschlitz- oder Sechskant-Bit wechseln. Die Trommel lässt sich dabei je nach Projekt individuell befüllen. Ob du nun drei Kreuzschlitz- und drei Sechskant-Bits in verschiedenen Größen benötigst oder sechs völlig verschiedene Aufsätze – du wechselst im Nu hin und her.

Zum Bit-Wechsel zieht man den Schlitten zurück und dreht die Trommel

Ein weiteres Problem beim Schrauben ist häufig, dass die jeweilige Schraube wegrutscht oder abknickt. Aber nicht in jedem Arbeitsbereich hat man die Möglichkeit, sie mit der Hand zu fixieren. Und magnetische Bits geben auch nur wenig Stabilität. Worx stattet diesen kompakten Akkuschrauber deshalb mit einem cleveren Schraubenhalter aus, der einerseits beim Hineinschrauben für Stabilität sorgt. Andererseits verhindert er, dass Schrauben herunterfallen, wenn du sie aus einer Wand oder einem Brett herausdrehst.

In düsteren Bereichen bringt außerdem eine LED-Beleuchtung Licht ins Dunkle. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Akkuschrauber ein Magazin mit fünf Bits und einem Vorbohrer. Die Trommel lässt sich aber auch mit anderen Standard-Bits befüllen. Ein Ladegerät ist ebenfalls mit dabei.

Nirgendwo günstiger – so gut ist der Preis

Dieser durchaus besondere Akkuschrauber von Worx ist bei Amazon gerade im Angebot und ganze 21 Prozent reduziert. Statt 59,99 Euro stehen dadurch jetzt nur noch 47,33 Euro auf dem Preisschild. Und das ist ein top Angebot, wenn man auf den Preisvergleich blickt. Denn günstiger ist momentan kein anderer Anbieter. Und zuvor war er vereinzelt höchstens rund drei Euro preiswerter. Du kannst also bedenkenlos zuschlagen.