Unter 50 Euro: JBL In-Ear-Kopfhörer im Angebot

Mit einem Rabatt von über 50 Prozent auf den UVP gibt’s bei Amazon bereits für 49 Euro Bluetooth In-Ear-Kopfhörer von JBL im Angebot. Was dir für den Preis geboten wird, erfährst du hier.

JBL Wave 300 TWS – In-Ear-Kopfhörer für 50 Euro

Wer günstige In-Ear-Kopfhörer möchte, die dennoch einen guten Sound liefern, wird mit den JBL Wave 300 TWS für 49 Euro sicherlich glücklich. Dafür sorgen zuallererst die tiefen Bässe, die dank des 12-mm-Treibers und dem JBL Deep Bass Sound in deine Ohren strömen. Gleichzeitig sollen die ergonomisch geformten Kopfhörer für einen angenehmen Tragekomfort sorgen, ohne dass die Stöpsel lose wirken. Das offene Ohrdesign stellt gleichzeitig sicher, dass du deine Umgebung noch ausreichend mitbekommst. Eine Noise Cancelling Funktion besitzen die Kopfhörer dadurch aber leider nicht. Dafür punkten die In-Ear-Kopfhörer mit dem Dual Connect Feature: Hierdurch kannst du die Earpods auch einzeln verwenden, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Die Kopfhörer schalten dabei automatisch in den Mono-Modus.

Apropos Akku: Das Gerät kommt auf eine Wiedergabezeit von rund sechs Stunden. Durch das mitgelieferte Ladecase holst du jedoch nochmal zusätzlich 20 Stunden raus, wodurch sich die Hörer auch für längere Reisen lohnen können. Vor leichtem Regen musst du unterwegs keine Angst haben: Die Kopfhörer sind nach IPX2 gegen fallendes Tropfwasser geschützt. Eingehende Anrufe sowie deine Musikwiedergabe steuerst du dabei übrigens ganz simpel per Fingerdruck. Bei der Verbindung setzt JBL bei den Earpods auf Bluetooth 5.2.

Die durchschnittliche Bewertung von viereinhalb Sternen bei Amazon bei über 2.700 Bewertungen spricht eine eindeutige Sprache: Mit den JBL Wave 300 TWS bekommst du gute In-Ear-Kopfhörer zum kleinen Preis von 49 Euro – günstiger gibt’s die Stöpsel aktuell übrigens nicht im Netz.

→ JBL Wave 300 TWS für 49 Euro

JBL Endurance Race – Sportliche Alternative

Wer gerne sportlich aktiv ist und kein Problem damit hat, ein klein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen zu müssen, sollte sich die JBL Endurance Race In-Ear-Kopfhörer anschauen. Bei MediaMarkt zahlst du momentan 72,99 Euro für die Earpods – und dafür wird dir ein sportliches Gerät geboten. Zwar wurde in den Kopfhörern nur ein 6-mm-Lautsprecher-Treiber verbaut, doch dieser soll dennoch für einen dynamischen Sound mit satten Bässen sorgen können. Punkten können die Earpods dafür unter anderem mit der Akkulaufzeit: Die Wiedergabezeit wird mit 10 Stunden angegeben, mit der Ladebox kannst du auch hier noch weitere 20 Stunden herausholen. Besonders cool: Bereits in 10 Minuten sind die Kopfhörer für eine volle Stunde Musikwiedergabe aufgeladen.

Die In-Ear-Kopfhörer lohnen sich dabei vor allem für alle Sportler – und das fängt schon beim Design an. Durch das ergonomische Ohrpassstück mit Bügel sowie die sogenannte Twistlock-Technologie sollen die Stöpsel auch bei viel Bewegung für einen stets sicheren Halt sorgen. Gleichzeitig werden durch das Design unangenehme Druckstellen vermieden. Und selbst wenn du draußen Sport machst, musst du dir um die Kopfhörer keine Sorgen machen. Die Stöpsel sind nach IP67 wasserdicht und staubfest – egal ob Schweiß oder Unwetter, die Kopfhörer geben nicht den Geist auf.

Zusätzlich punktet das Gerät noch mit tollen Funktionen wie Ambient Aware oder TalkThru. Bei ersterem werden bestimmte Umgebungsgeräusche extra nicht herausgefiltert, damit du beispielsweise im Straßenverkehr noch alles mitbekommst. TalkThru lässt dich hingegen problemlos an Gesprächen teilnehmen, ohne dass du die Stöpsel herausnehmen musst. Außerdem verfügen auch diese Kopfhörer über Bluetooth 5.2.