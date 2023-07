Unter 450 Euro: MediaMarkt verschleudert LG 4K-TV mit 50 Zoll fast zum halben Preis

Schmale Ränder, ein gestochen scharfes Bild und hohe Kontraste – auf all das kannst du dich mit dem LG „50NANO766QA“ 4K-TV freuen. Und statt regulär 829 Euro (UVP) gibt’s die Flimmerkiste jetzt schon für nur noch 449 Euro. Was das Gerät kann und wie gut der Deal ist, klären wir in diesem Artikel.

4K-TV von LG: Diese Features überzeugen

Der 4K-TV aus dem Angebot besteht fast nur aus Bildschirm, so schmal sind die Displayränder. Filme, Serien, Games und Co. zeigt der UHD-TV darüber hinaus auf 127 Zentimetern beziehungsweise 50 Zoll in der Diagonale an. Doch das Bild ist nicht nur besonders groß und scharf. Dank der NanoCell-Technologie siehst du von einer Naturdoku bis zum Action-Blockbuster alle Inhalte mit authentischen und satten Farben sowie tiefem Schwarz. Damit verspricht der Hersteller ein Bild-Erlebnis wie im Kino.

Weiterhin wird die Darstellung durch den verbauten α5 Gen5 4K AI-Prozessor verbessert. So soll die Technik zudem durch AI-basiertes Deep-Learning eine präzise Farbdarstellung möglich machen. Das ist nicht nur beeindruckend beim TV-Programm zum Feierabend, sondern auch bei Videospielen aller Art. Denn dank der Bildoptimierungsfunktionen rundum Active HDR und HDR10 Pro lassen sich Games ruckelfrei in HDR genießen. Für eine schnelle Verbindung mit deiner Spielkonsole steht außerdem ein HDMI 2.0-Anschluss zur Verfügung.

LG UHD-TV im Angebot bei MediaMarkt

Der 4K-TV läuft darüber hinaus unter dem Betriebssystem webOS 6.0: Hier kannst du ohne Zusatzgerät deine Lieblings-Streaming-Dienste starten oder den TV per Sprachassistent steuern. Dazu sorgen die Features AI Sound Pro und AI Acoustic Tuning dafür, dass ein beeindruckendes Klang-Erlebnis entsteht.

LG NanoCell TV im Preisvergleich – so gut ist der Deal wirklich

Auf dem Preisschild des LG 4K-TVs steht nach Abzug des Rabatts 449 Euro. Das entspricht 45 Prozent Vergünstigung gegenüber dem UVP von 839 Euro. Für einen LG UHD-Fernseher in der Größe ist das bereits ein ziemlich guter Preis. Doch ist es auch das günstigste Angebot? Ganz klar: ja, wie auch der Blick auf den Preisvergleich zeigt (siehe unten). Auch wenn bei MediaMarkt noch 29,90 Euro Versandkosten hinzukommen (Hinweis: sonntags werden die häufig gestrichen), liegt das Angebot noch deutlich unter dem nächst günstigsten Anbieter. Zwar kannst du den Fernseher zu demselben Preis auch über eBay kaufen, allerdings ist auch hier MediaMarkt der Händler.

