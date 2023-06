Unter 450 Euro: 55 Zoll QLED 4K-TV mit starkem Rabatt

Eine ordentliche Größe, einen starken Rabatt sowie 50 Euro Cashback on top – dieses TV-Schnäppchen kann sich absolut sehen lassen! Bei Otto kommst du im Rahmen der „Angebote der Woche“ bis zum 6. Juni bereits für lediglich 449 Euro an einen QLED 4K-TV (nach Cashback-Rabatt). Dies ist der aktuelle Bestpreis für das Gerät! Alle Infos zu dem Fernseher gibt’s in diesem Artikel.

55 Zoll QLED 4K-TV: Das kann der Fernseher

Bei dem Schnäppchen-Fernseher für 449 Euro (nach Cashback-Rabatt, plus 34,95 Euro Versandkosten) handelt es sich um den Hisense 55E77HQ QLED 4K-TV. Wer auf deutlich teurere Modelle der beliebten Marken rund um Samsung, LG und Sony verzichten kann, bekommt hier einen guten Fernseher zum wirklich sehr kleinen Preis. So setzt das Gerät etwa auf die Quantum Dot Technologie, um über eine Milliarde lebendige Farben darzustellen. Dabei unterstützt der 4K-TV selbstverständlich die gängigen HDR-Formate rund um HDR10+ und Dolby Vision. Auf Dolby Atmos musst du bei dem Modell hingegen verzichten, dafür wird DTS Virtual und Dolby Audio unterstützt.

Damit sich auch ältere Inhalte sehen lassen können, verfügt der QLED-Fernseher über ein 4K Upscaling. Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz reicht zudem für das alltägliche Fernsehen vollkommen aus, Gamer könnten sich daran jedoch stören. Da hilft auch der Game-Mode für eine reduziere Eingabeverzögerung nur bedingt. Dafür kann der 4K-TV mit ausreichend Anschlüssen punkten. So stehen dir für deine Geräte unter anderem gleich drei HDMI 2.0-Slots sowie zwei USB 2.0-Stecker zur Verfügung. Hinzu kommen noch ein CI+-Steckplatz, ein digitaler Audioausgang sowie ein Kopfhöreranschluss. Ein Triple Tuner ist ebenfalls vorhanden.

Dabei lässt sich der Smart-TV natürlich auch via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. Dadurch hast du Zugriff auf die Apps der beliebten Streaming-Anbieter rund um Netflix, Prime Video und Co. Ebenfalls cool: Der 4K-TV ist mit Alexa und Google Assistant kompatibel und kann so auch per Sprachbefehl gesteuert werden. Die Energieeffizienzklasse wird mit G angegeben.

Schnäppchen-TV für 449 Euro – Ein guter Deal?

Wirklich besonders an dem 4K-TV ist aber natürlich das Schnäppchen-Preisschild. Im Rahmen der „Angebote der Woche“ von Otto, bekommst du bis zum 6. Juni einen Rabatt von satten 38 Prozent auf den UVP. Gleichzeitig machst du aber auch von der Aktion „Hisense Super Brand Days“ Gebrauch. Dadurch bekommst du bei dem Fernseher ein Cashback in Höhe von 50 Euro on top. So zahlst du dann nur noch 449 Euro (plus 34,95 Euro Versandkosten) für den QLED-Fernseher – der Bestpreis im Netz. Dafür musst du deinen neuen TV nach dem Kauf bis zum 31. Juli unter hisense-angebote.de registrieren. Die 50 Euro werden dir anschließend von Hisense überwiesen.