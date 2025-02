Unter 300 Euro! MediaMarkt kehrt Dyson raus

Satte 30 Prozent günstiger ist der Dyson V8 Advanced gerade bei MediaMarkt und damit um 120 Euro verbilligt. Wer schnell Kopfrechnen kann, weiß, was der Deal damit auf die Schnäppchen-Waage bringt. In Kürze: Der V8 kostet somit nur noch 279 Euro und rutscht mal wieder deutlicher unter die 300-Euro-Marke. Wir zeigen dir, warum das Gerät auf jeden Fall eine Überlegung wert ist und wie gut der Preis wirklich ist.

Das Angebot ist Teil der MediaMarkt-WSV-Kampagne. Die soll schon am 5. Februar wieder enden. Für den Deal wird’s damit also höchste Zeit.

Dyson V8: Das bietet dir der kabellose Staubsauger

Schauen wir zunächst einmal darauf, was der Dyson Akkusauger alles kann. Bei diesem Modell handelt es sich um eine überarbeitete Version des Dyson V8 aus dem Jahr 2023. Dieser bietet dir einerseits eine sehr hohe Leistung von maximal 115 Airwatt – eine Einheit, die Dyson selbst ins Leben gerufen hat. Die elektrische Power, die der Motor aufruft, liegt tatsächlich bei 425 Watt.

So hat loser Schmutz und Staub keine Chance. Die motorisierte Elektrobürste hilft dabei, sowohl Teppich- als auch Hartböden gründlich zu reinigen. Im Test des Dyson V8 hat uns aber nicht nur die Leistung überzeugt, sondern auch die hohe Wendigkeit. Außerdem ist er angenehm leise und befreit Schmutz zuverlässig bis an die Wand.

Weiterhin ein Pluspunkt ist die gute Handhabung. Denn der Dyson-Sauger wiegt nur etwa 2,6 Kilogramm und lässt dich bis unter die Decke saubermachen, ohne dass du Muskelkater bekommst. Dyson schickt dir zudem eine Fugen- und Kombi-Zubehördüse mit, mit denen du Polstermöbel oder auch den Innenraum deines Autos schnell reinigst. Erstere hilft dir auch dabei, dass du in schwer zugängliche Polsterritzen kommst. Darüber hinaus ist auch die Akkulaufzeit ist top, denn eine Ladung hält bis zu 40 Minuten. Somit ist der Akkusauger für kleine und mittlere Wohnungen bestens geeignet.

Dyson V8 mit Zubehör – das ist alles dabei

Preisfall: Warum der Dyson Akkusauger gerade jetzt ein echtes Schnäppchen ist

Lass uns abschließend über den Preis sprechen. Bei MediaMarkt erhältst du für den Dyson V8 momentan ganze 30 Prozent Rabatt auf den UVP. Statt 399 Euro musst du dadurch jetzt nur noch 279 Euro dafür zahlen. Versandkosten kommen übrigens nicht dazu. So weit, so gut. Besonders spannend wird der Deal jedoch mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Auch beim Hersteller selbst gibt’s den Preis, aber günstiger ist derzeit keiner. Historisch war er nur selten und dann in Einzelstücken billiger. Der Zeitpunkt ist also durchaus gut.

