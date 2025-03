Unter 30 Euro: Dieses Gadget soll verhindern, dass du geblitzt wirst

Bevor wir mit dem Deal starten: In Deutschland ist es nicht erlaubt, einen Blitzerwarner oder eine derartige App während der Fahrt zu benutzen. Du kannst dich jedoch, bevor es losgeht oder in einer Pause, über die Route und mögliche Radarfallen informieren. Am einfachsten funktioniert das mit dem OOONO Co-Driver Verkehrswarner. Das Gadget gibt es in zwei Varianten, die du bei Amazon beide mit einem saftigen Rabatt schon ab 29,99 Euro abstauben kannst.

Dein cleverer Begleiter auf der Straße

Den OOONO Co-Driver Verkehrswarner bringst du ganz einfach im Innenraum deines Autos an – am besten an einer Stelle, die du gut im Blick hast. Um den Co-Driver zu nutzen, brauchst du die dazugehörige, kostenlose OOONO-App. Dort kannst du genau einstellen, vor welchen Gefahren du gewarnt werden möchtest. Das Gerät verbindet sich automatisch per Bluetooth mit der App und nutzt GPS, um deinen Standort zu verfolgen. So weiß der Verkehrswarner genau, wo du unterwegs bist, und informiert dich per LED-Licht oder mit einem Signalton über Unfälle, Blitzer oder zu hohe Geschwindigkeit.

In der App hast du die Möglichkeit, den Warnabstand nach deinen Wünschen zu konfigurieren. Ob in Metern oder Sekunden – du entscheidest, wann die Hinweise kommen. Entdeckst du selbst eine Gefahrenstelle wie einen Unfall oder Blitzer, kannst du den Co-Driver einfach antippen, um sie zu melden oder zu bestätigen. So profitieren auch andere OOONO-Nutzer von deinen aktuellen Informationen.

Der Co-Driver NO2 ist im Gegensatz zur batteriebetriebenen Vorgängervariante wiederaufladbar. Im Lieferumfang befindet sich ein Ladekabel, sodass du es einfach während des Autofahrens mit Strom versorgen kannst.

Jetzt sparen: Verkehrswarner bei Amazon abstauben

Bei Amazon hat sich der OOONO Co-Driver NO2 im letzten Monat ganze 5.000 Mal verkauft. Insgesamt hat er eine Bewertung von 4,3/5 Sternen bei rund 19.000 Rezensionen verdient – das spricht wohl für sich. Während der Frühlings-Deals bekommst du ihn beim Versandriesen jetzt mit einem Rabatt von 25 Prozent. Statt des UVP von 79,95 Euro stehen jetzt noch 59,99 Euro für Amazons Tipp auf der Rechnung.

Auch die Vorgängervariante ist derzeit ordentlich reduziert und noch mal um einiges günstiger. Mit einer Bewertung von 4,2/5 Sternen muss sich auch dieses Gadget nicht verstecken. Statt 49,95 Euro kostet dich der Co-Driver NO1 jetzt 29,99 Euro. Beachte jedoch, dass dieses Modell nicht aufladbar ist, sondern die Batterie nach circa 30.000 km gewechselt werden muss.