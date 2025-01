Unter 20 Euro bei Amazon: Hiermit ist das Abendessen ruckzuck auf dem Teller

Eigentlich koche ich sehr gerne. Allerdings nur, wenn ich auch genug Zeit dafür habe. Nach Feierabend oder kurz bevor ich einen Termin habe, muss es stattdessen schnell gehen. Wenn es dir da ähnlich geht, kannst du dir das Leben mit diesem Gadget erleichtern. Amazon verkauft gerade den Tefal Ingenio 5-Sekunden-Zerkleinerer „K13204“ mit satten 61 Prozent Rabatt. Hiermit sind Zwiebeln, Tomaten, Nüsse und Co. im Nu klein gehäckselt – und das ganz ohne Strom.

Tefal 5-Sekunden-Zerkleinerer: Dafür ist das Gadget genial

Wie bereits erwähnt, stehe ich an sich sehr gerne in der Küche. Wenn man aber für ein Linsen-Dal vier Zwiebeln, zwei Knoblauchzehen, eine halbe Ingwerwurzel, Tomaten und frischen Koriander kleinschneiden muss, kann das ganz schön viel Zeit kosten. Und die Augen können nach so vielen Zwiebeln auch ziemlich tränen. Diese Arbeit nimmt dir der Tefal Ingenio 5-Sekunden-Zerkleinerer entspannt ab. Hier gibst du einfach die entsprechenden Zutaten hinein und ziehst an dem Griff des Gadgets. Dadurch rotieren die beiden Edelstahlklingen im Inneren der Schüssel schnell und der Inhalt ist ratzfatz geschnitten.

Tefal Ingenio 5-Sekunden-Zerkleinerer – einfach an der Strippe ziehen und schon ist der Inhalt klein geschnitten

Ob Tomaten und Zwiebeln für ein leckeres Bruschetta, Avocado und Knoblauch für eine würzige Guacamole oder Petersilie und Minze für einen frischen Tabouleh-Salat – der 5-Sekunden-Zerkleinerer von Tefal spart enorm viel Zeit. In die Schüssel passen bis zu 900 Milliliter an Zutaten hinein und du verbrauchst keinen Strom. Dadurch kannst du das Tool im Sommer auch zum Beispiel bei den Vorbereitungen für einen Grillabend im Garten nutzen. Viel Kraft benötigst du ebenfalls nicht, um die Zutaten kleinzubekommen. Und im Vergleich zu einer Küchenmaschine lässt sich auch noch Strom sparen.

Nach dem Kochen kannst du die Schüssel und die Klingen dann einfach in die Spülmaschine geben – per Hand musst du nur den Deckel saubermachen. So ist der Zerkleinerer schnell wieder einsatzbereit. Tefal hält außerdem viel von seinem Produkt und gewährt ganze 10 Jahre Garantie auf den 5-Sekunden-Zerkleinerer.

Über 60 Prozent Rabatt: ein guter Deal?

Das praktische Küchen-Gadget hat bei Amazon eine Top-Bewertung von 4,6 von 5 Sternen bei über 10.000 Rezensionen gesammelt und ist gerade 61 Prozent reduziert. Statt rund 44 Euro (UVP) musst du jetzt nur noch 16,99 Euro für das Marken-Gerät zahlen. Und das ist ein erstklassiger Preis, wenn man auf den Preisvergleich blickt. Allerdings schreibt Amazon „befristetes Angebot“ dazu – es kann also sein, dass der 5-Sekunden-Zerkleinerer schnell wieder teurer wird.