Unter 100 Euro: MediaMarkt schmeißt Philips Soundbar mit Subwoofer raus

Dein Fernseher klingt blechern und weniger kraftvoll? Dann solltest du deinem TV-Sound vielleicht ein Upgrade verpassen. Möglich ist das mit einer Soundbar. Die schließt du an deinen Fernseher an und Sounds, Musik und Gespräche werden fortan über diesen externen Lautsprecher wiedergegeben. Die Philips „TAB 5309/10” Soundbar kommt außerdem mit einem extra Subwoofer, der für besonders Wumms sorgt. Bei MediaMarkt ist sie jetzt für 99 Euro zu haben.

Philips Soundbar bei MediaMarkt: Dafür ist sie gut

Einer der Vorteile der Philips Soundbar: Du kannst sie auch als reinen Lautsprecher für Musik im Wohn- oder Schlafzimmer nutzen. Verbinde einfach Smartphone oder Tablet per Bluetooth und streame deine Lieblingssongs mit sattem Klang über die Soundbar. Aber auch beim Schauen von Filmen, Serien oder Sportveranstaltungen verleihst du deinem Fernseher hiermit einen richtig starken Klang. Denn die Soundbar kreiert einen immersiven 3D-Klang, der dafür sorgt, dass du dich wie mitten im Geschehen fühlst.

Je nachdem, ob dein Fernseher zu Hause auf einem TV-Schrank steht oder an der Wand hängt, kannst du die Soundbar dezent hinstellen oder mit der mitgelieferten Halterung an die Wand befestigen. Den Subwoofer stellst du am besten auf den Boden. Praktisch: Du brauchst keine zweite Fernbedienung, sondern kannst einfach die Fernbedienung deines Fernsehers verwenden, um die Lautstärke anzupassen.

Preis-Check: Ein gutes Angebot oder nur Schein?

Schauen wir abschließend noch, wie gut das Angebot wirklich ist. 50 Prozent Rabatt klingen auf den ersten Blick immer gut. Da der Rabatt aber vom UVP abgezogen wird, muss man genauer hinschauen. Dafür blicken wir auf den Preisvergleich und -verlauf. Ersterer zeigt, dass aktuell kein anderer Anbieter günstiger ist. Lediglich Galaxus verkauft die Soundbar zu demselben Preis. Allerdings ist dort nur noch eine geringe Stückzahl verfügbar. Da der Versand in beiden Fällen kostenfrei ist, zahlst du bei beiden Shops insgesamt am wenigsten.

Der Preisverlauf gibt außerdem Auskunft darüber, wie sich der Preis in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Und hier sieht man, dass dasselbe Modell Mitte Juni noch mindestens knapp 170 Euro gekostet hat. Rund ein halbes Jahr später zahlst du nur noch 99 Euro. Du machst also ein echtes Schnäppchen.

Doch nichts für dich? Weitere coole Angebote gibt's in der Geschenkideen-Aktion bei MediaMarkt.