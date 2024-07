Unter 100 Euro: Lidl verramscht original Tefal OptiGrill mit 64 Prozent Rabatt

Wenn du dich für einen OptiGrill interessierst, er bislang aber zu teuer für dich war, könnte jetzt der beste Zeitpunkt sein. Der Tefal OptiGrill “GC7P08” lässt sich hervorragend in Innenräumen nutzen und hilft dir dabei, dein Grillgut optimal zuzubereiten. Hierbei handelt es sich um ein leicht abgespecktes Modell, das auf die Kernfunktionen reduziert ist – also Steak, Burger und Hähnchen über drei voreingestellte Programme perfekt zu garen. Extra-Programme etwa für Gemüse oder Meeresfrüchte gibt es hier nicht. Mit dem manuellen Modus lassen sich aber natürlich auch sämtliche andere Speisen zubereiten.

Das kann der intelligente Kontaktgrill

Mit einer Grillfäche von 30 x 20 Zentimetern ist dieses OptiGrill-Modell für bis zu vier Personen geeignet. Wie auch bei höherpreisigen Modellen kann der OptiGrill “GC7P08” die Dicke des Fleischstücks millimetergenau messen und die Garzeit entsprechend anpassen. So grillst du dein Steak auf Wunsch blutig, rosa oder durchgebraten. Zur Überprüfung musst du nicht ständig die Garstufe versuchen zu erfühlen, sondern kannst dich auf die Technik des intelligenten Grills verlassen. Auf dem Display wird dir nämlich zuverlässig angezeigt, welche Garstufe wann erreicht ist.

Neben dem Modus für rotes Fleisch gibt es aber auch noch Extra-Programme für Burger und Hähnchen. Möchtest du hingegen Grillgemüse, Halloumi, Burritos oder Sandwiches im OptiGrill zubereiten, kannst du einfach in den manuellen Modus mit integrierter Countdown-Funktion schalten. Da das Grillgut von beiden Seiten gleichzeitig erhitzt wird, geht die Zubereitung deutlich schneller als etwa in der Pfanne – und du hast schöne Grillstreifen auf den Lebensmitteln. Cool ist außerdem: Durch die Neigung der Grillplatten sammelt sich weniger Fett an und du erhältst ein insgesamt gesünderes Mittag- oder Abendessen. Bist du fertig mit dem Grillen, kannst du die Grillplatten und die Saftschale einfach entnehmen und in der Spülmaschine reinigen. So hast du im Nachhinein kaum Aufwand bei der Reinigung.

OptiGrill für unter 100 Euro – so gut ist das Angebot bei Lidl

Aber nicht nur das Produkt muss einen überzeugen, auch der Preis sollte stimmen. Lidl reduziert den intelligenten Kontaktgrill gerade um 64 Prozent. Dadurch stehen nur noch 99,99 Euro statt knapp 280 Euro (UVP) auf dem Preisschild. Allerdings kommen noch 5,95 Euro für den Versand hinzu. Und dennoch ist der Preis derzeit im Netz absolut ungeschlagen (siehe Preisvergleich). Wir können das Angebot daher uneingeschränkt empfehlen.