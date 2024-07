Unter 100 Euro: Aldi verramscht 24-Zoll-Monitor fürs Home-Office

Schnell Tabs hin und her schieben oder drei Fenster gleichzeitig geöffnet und im Blick haben. Mit einem zweiten – oder vielleicht sogar dritten – Monitor arbeitet es sich viel effizienter. Bei Aldi holst du dir ab sofort einen Full-HD-Monitor aus dem Hause Xiaomi mit 23,8 Zoll und schmalen Displayrändern für unter 100 Euro. Wir machen den Deal-Check.

Schmale Displayränder und 100 Hz: Das steckt drin

Berufstätige, die viel von zu Hause arbeiten, benötigen einen vernünftigen Arbeitsplatz. Für normale Office-Anwendungen braucht es aber kein High-End und auch keine 4K-Auflösung. Reicht dir ein Full-HD-Bildschirm aus, kannst du beim Xiaomi Monitor A24i problemlos zugreifen. Der Monitor sieht trotz kleinem Preisschild durch die dunkle Farbe und die schmalen Displayränder elegant aus und macht sich gut im Home-Office. Bei der Bildqualität musst du keine Einbußen machen. Bis zu 16,7 Millionen Farben kann der Monitor darstellen.

Zwar nicht fürs Gaming perfekt, aber vollkommen ausreichend bei der Arbeit ist die Reaktionszeit von 6 ms sowie die Helligkeit von 250 cd/m². Hierdurch erkennst du Schrift, Bilder und Co. flüssig sowie klar und kannst effektiv arbeiten. Und in der Mittagspause lassen sich hierüber natürlich auch Videos gut im Großformat schauen. Die Bildwiederholrate von 100 Hz ist in dieser Preisklasse ebenfalls beachtlich. Dadurch sehen schnelle Bewegungen smooth aus und es kommt zu weniger Rucklern. Der gerade einmal 7,5 mm dicke Monitor verfügt zudem über einen DP 1.4-, sowie einen HDMI 2.0- und einen DC Jack-Anschluss. Ein Standfuß und ein HDMI-Kabel sind im Lieferumfang ebenfalls enthalten.

Preis-Check: Ist der Monitor für unter 100 Euro ein guter Deal?

Kommen wir nun zum Preis. Aldi senkt den UVP um 26 Prozent und möchte jetzt nur noch 94,99 Euro für den Monitor haben. Dazu kommen allerdings noch 5,95 Euro Versand. Für einen 24-Zoll-Monitor mit 100 Hz ist das ein fairer Preis. Du kommst allerdings auch schon wenige Euro darunter an den PC-Bildschirm (siehe Preisvergleich).