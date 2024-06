Unter 10 Euro: Hier kommst du gerade irre günstig an einen 25-GB-Tarif im 5G-Netz

Einen Handytarif braucht so gut wie jeder. Was hingegen nicht jeder braucht, sind 50 GB Datenvolumen oder sogar deutlich mehr. Denn auch mit 25 GB pro Monat kannst du bereits eine Menge anfangen. Recherchen, Whatsapp und Co. verbrauchen kaum Datenvolumen – das ist also sowieso kein Problem. Täglich Musik streamen, ab und zu ein YouTube-Video in der Bahn schauen oder TikTok und Instagram nutzen sind damit aber ebenso möglich. Unterwegs stundenlang Serien in HD oder 4K streamen, solltest du allerdings vermeiden. Wir zeigen, was der Tarif alles bietet.

25-GB-Tarif im 5G-Netz für unter 10 Euro: Das steckt alles drin

Angeboten wird der Tarif von sim24. Allerdings nur für kurze Zeit, denn am 25. Juni (11 Uhr) soll schon wieder Schluss sein. Bis dahin holst du dir 25 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz. Du surfst mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s, was problemlos für die meisten Tätigkeiten ausreicht. Außerdem ist hier noch eine Telefon-Flat dabei, mit der du unbegrenzt telefonieren kannst. Auch eine SMS-Flat ist inklusive. Und wenn du im Urlaub oder auf Dienstreise bist, kommt dir EU-Roaming zugute – denn dadurch profitierst du innerhalb der gesamten EU von denselben Konditionen, wie in Deutschland. Deine alte Nummer kannst du ebenfalls ganz einfach mitnehmen.

Wichtig: Hast du das monatliche Datenvolumen aufgebraucht, wird automatisch bis zu dreimal pro Monat 300 MB weiteres Datenvolumen für je 2 Euro nachgebucht. Diese Datenautomatik kann aber ganz schön ins Geld gehen und lässt sich zum Glück deaktivieren. Wenn du dir das Tarif-Angebot sichern möchtest, solltest du besser nicht zu lange warten – denn am 25. Juni (11 Uhr) soll der Deal laut Anbieter wieder vorbei sein.

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Der Anbieter stellt eine Grundgebühr von 9,99 Euro pro Monat für den Tarif in Rechnung. Ein Bereitstellungspreis fällt hingegen nicht an – es bleibt also wirklich nur bei den monatlichen Kosten. Cool ist: Du bindest dich noch nicht einmal für 24 oder gar 36 Monate an den Tarif. Stattdessen kannst du jeden Monat kündigen und bleibst so flexibel, wenn sich ein besseres Angebot ergibt.