Unter 1.000 Euro: Dieser Sony OLED-TV ist voll ausgerüstet und war noch nie billiger als jetzt

Von atemberaubenden Bildern in 4K, über Dolby Atmos bis hin zu einer Vielzahl an Anschlüssen – dieser Sony Bravia OLED-TV bereichert wirklich jedes Wohnzimmer. Und das Beste: Die 55-Zoll-Variante ist bei Otto bis zum 4. Juli im Angebot und dadurch satte 46 Prozent billiger. So kommst du zum absoluten Tiefstpreis von 999 Euro an den hochwertigen 4K-Fernseher. Wir stellen dir das Sony-Gerät genauer vor.

HDR, 100 Hz, Dolby Atmos & 4 x HDMI – Die Vorteile des Sony OLED-TVs

Der Sony BRAVIA XR OLED-TV (XR-55A75K) in 55 Zoll kostet bei Otto aktuell nur noch 999 Euro (plus 34,95 Euro Versandkosten) und bietet dir für dieses Preisschild wirklich einiges. Das Wichtige ist dabei natürlich die hochauflösende Bilddarstellung in 4K. Der verbaute Cognitive Processor XR liefert dir hierbei reine Schwarztöne und eine möglichst realitätsnahe Farbwiedergabe. Gleichzeitig werden die Bilder auf deinem Fernseher fortlaufend analysiert und optimiert. Zusätzlich sorgt das XR 4K-Upscaling dafür, dass selbst ältere Inhalte hochauflösend dargestellt werden. Dabei unterstützt der OLED-TV selbstverständlich die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG. Für ein heimisches Kinofeeling setzt Sony zudem auf IMAX Enhanced.

Damit deine Lieblingsserien und –filme nicht nur gut aussehen, sondern auch flüssig über den Bildschirm laufen, besitzt der OLED-TV eine Bildwiederholfrequenz von 100 Hz. Durch den Auto Low Latency Mode und die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) über HDMI 2.1, eignet sich das Gerät zusätzlich auch perfekt zum Zocken – insbesondere mit Sonys PlayStation 5. Gleich zwei der insgesamt vier HDMI-Eingänge unterstützen dabei diese Technologie. Hinzu kommen unter anderem noch zwei USB-Stecker, ein digitaler Audioausgang sowie ein LAN-Anschluss. Via LAN oder WLAN verbindest du den 4K-Fernseher so auch mit dem Internet und hast Zugriff auf die typischen Streaming-Apps rund um Netflix und Disney+.

In Sachen Sound weiß der Sony OLED-TV übrigens ebenfalls zu überzeugen: Bereits ohne extra Speaker soll die spezielle Acoustic Surface Audio Technologie für hochskalierten 3D-Surround-Sound samt Dolby Atmos sorgen. Für ein richtiges Heimkino-Feeling sollte man die verbauten 40 W Lautsprecher aber dennoch um eine Soundbar oder Anlage erweitern.

Sony Bravia OLED-TV fast die Hälfte billiger: Ein guter Deal?

Abschließend werfen wir natürlich noch einen Blick auf den Preis. Bei Otto bekommst du den Sony Bravia OLED-TV bis zum 4. Juli satte 46 Prozent Rabatt billiger. Dadurch stehen statt des UVPs von 1.849 Euro nur noch 999 Euro (plus 34,95 Euro Versandkosten) auf der Rechnung. Ein toller Deal, denn hierbei handelt es sich um den absoluten Tiefstpreis! Bei der Konkurrenz zahlst du außerdem immer noch deutlich über 1.000 Euro für den hochwertigen 4K-Fernseher.

→ 55 Zoll Sony Bravia OLED-TV für 99 Euro

65 Zoll unter 500 Euro: Alternative von Telefunken

Wer hingegen auf OLED-Technik verzichten kann und vor allem einen großen 4K-TV sucht, kann sich ebenfalls diesen 65 Zoll großen LED-Fernseher von Telefunken ansehen. Das Gerät ist im Angebot bei Otto nämlich über die Hälfte billiger und kostet somit nur noch 489 Euro (plus 34,95 Euro Versandkosten). Für dieses attraktive Preisschild wird dir ein ordentliches Riesen-Gerät geboten – gleichzeitig musst du bildtechnisch aber natürlich mit Abstrichen im Vergleich zum OLED-TV von Sony rechnen.

→ 65 Zoll Telefunken 4K-TV für 489 Euro