Unser Preis-Leistungs-Sieger: Top Smartphone im günstigen Tarif-Paket

Als wir das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ Anfang des Jahres testeten, kürten wir es als unseren Preis-Leistungs-Sieger. Der Hersteller verbaut hier nämlich durchweg hochwertige Technik – inklusive eines echt starken Kamerasystems – und das für einen fairen Preis. Passend dazu ist auch dieses aktuelle Tarif-Bundle von MediaMarkt aus der Xiaomi-Week (bis 7. Juli) angenehm preiswert. Für monatlich 19,99 Euro werden dir hier nämlich ganze 35 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt, während das Xiaomi-Handy nur 19 Euro extra kostet. Wir schauen genauer hin.

35 GB Tarif mit Smartphone für effektiv nur rund 9 Euro

Teil des preiswerten Bundles ist dabei ein 35 GB starker Tarif im O2-Netz. Hierbei bist du mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz des Providers unterwegs – was für Social Media, Surfen und Musikstreaming locker ausreichen sollte. Hinzu kommen obendrein auch noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Monatlich fallen hierfür nur 19,99 Euro an, zuzüglich des einmaligen Anschlusspreises in Höhe von 39,99 Euro. Für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ zahlst du hingegen einmalig 19 Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten. Zum Vergleich: Einzeln im Netz kostet dich das Smartphone momentan mindestens 317 Euro. Dies sorgt für einen durchaus beachtlichen Effektivpreis. Wir rechnen vor.

Bei dem Tarif-Bundle kommst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von 543,70 Euro. Zieht man hiervon den Gerätepreis für das Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ ab (317 Euro) und teilt das Ergebnis durch die Laufzeit, ergibt dies den sogenannten Effektivpreis. Und dieser beträgt bei dem MediaMarkt-Deal gerade ein mal 9,45 Euro pro Monat! Mit Blick auf das große Datenpaket und das starke Smartphone ist dies echt ein tolles Schnäppchen! Das Angebot gilt dabei noch bis zum 7. Juli.

Wenn du vor dem Kauf noch etwas mehr zum Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ erfahren möchtest, können wir dir unseren ausführlichen Testbericht empfehlen. Hier haben wir den Preis-Leistungs-Tipp auf Herz und Nieren überprüft.

Xiaomi Week bei MediaMarkt: Auch dieser Deal lohnt sich

Alternativ gibt es während der derzeit laufenden Xiaomi Week aber noch einen weiteren lohnenswerten Tarif-Deal bei MediaMarkt zu entdecken. Für monatlich 12,99 Euro schnürt der Elektromarkt hier ein Paket bestehend aus einem 13-GB-Vertrag (50 MBit/s) samt Allnet-Flat und dem Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Die Anschluss- und Versandkosten sind identisch (39,99 und 4,95 Euro), für das Smartphone fällt hingegen eine Zuzahlung von 29 Euro an. Über einen 30-Euro-Wechselbonus hast du diesen Betrag aber umgehend wieder drin.

→ Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G mit einem 13-GB-Tarif