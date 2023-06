Unschlagbarer Tarif-Deal: Samsung Galaxy S22 mit 10-GB-Tarif praktisch kostenlos dazu

Du brauchst keinen High-End-Tarif, möchtest aber trotzdem ein Top-Smartphone im Bundle dazu haben? Dann gibt’s hier ein tolles Angebot rund um das Samsung Galaxy S22 für dich! Dem starken Handy werden dabei 10 GB im Vodafone-Netz für monatlich 19,99 Euro zur Seite gestellt. Das Beste: Rechnerisch bekommst du den Tarif dabei komplett umsonst zum Samsung-Gerät dazu! Wie das geht, erfährst du hier.

Bevor wir uns dem Schnäppchen-Tarif widmen, gibt’s noch ein paar Infos zum Galaxy S22. Das Samsung-Gerät verfügt über ein 6,1 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 425 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Aufgrund seiner kompakten Größe liegt das Smartphone zudem hervorragend in der Hand – ein Vorteil, der uns in unserem Test äußerst positiv aufgefallen ist.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Für ordentlich Power sorgt hingegen der Samsung Exynos 2200 Prozessor mit 8 GB Arbeitsspeicher. Damit ist eine ruckelfreie Nutzererfahrung garantiert. Fotos knipst du hauptsächlich mit der starken 50-Megapixel-Hauptkamera. Weniger stark ist dafür der 3.700-mAh-Akku. Zu den weiteren Vorteilen zählt unter anderem der Schutz gegen Untertauchen nach IP68, ein Fingerabdrucksensor sowie NFC für mobiles Zahlen. In dem Tarif-Deal gibt es dabei das Galaxy S22 mit 128 GB Speicherplatz.

10 GB Tarif rechnerisch umsonst? So viel sparst du bei dem Deal wirklich

Auf der Rechnung stehen bei dem Vodafone green LTE Tarif monatlich 19,99 Euro. Dafür werden dir 10 GB LTE-Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s zur Verfügung gestellt. Dies reicht locker fürs alltägliche Surfen. Hinzu kommt noch eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. Pro SMS fallen hingegen 19 Cent an. Neben den monatlichen Grundkosten von 19,99 Euro musst du noch 39,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Das Galaxy S22 kostet dich hierbei nur 23,95 Euro (inklusive Versand).

Der Clou: Die Gesamtkosten im Tarif-Bundle liegen unter dem Einzelpreis für das Samsung-Handy. So zahlst du über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten lediglich 543,70 Euro – während das Galaxy S22 einzeln mit rund 544 Euro oder mehr zu Buche schlägt. So kommst du also praktisch gratis an den 10 GB Tarif und kannst dich über das Top-Smartphone freuen. Der Deal bei MediaMarkt läuft dabei noch bis zum 10. Juni – schnell zuschlagen lohnt sich also.

→ Galaxy S22 mit 10 GB Tarif für monatlich 19,99 Euro