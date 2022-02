Unschlagbare eBay-Deals: iRobot Saug- und Wischroboter für unter 155 Euro - Smarter LED-Strip weniger als 20 Euro

Auch, wenn die Tage ganz gemächlich wieder länger werden, kann sich folgendes eBay-Angebot für dich lohnen. Denn der Ledvance Smart+ Outdoor LED Strip ist aktuell 83 Prozent günstiger (zur UVP) und mit unter 20 Euro ein echtes Schnäppchen. Hinter dem eingängigen Namen verbirgt sich ein smarter LED-Strip mit knapp fünf Metern Länge, der nicht nur in der dunklen Jahreszeit ein Highlight in deinem Zuhause ist. Denn mit dem LED-Strip kannst du dein Wohn- oder Schlafzimmer in vielen verschiedenen Farben atmosphärisch beleuchten – und das Licht sogar per App oder Sprachassistenten steuern.

Hierbei wählst du nicht nur die gewünschte Farbe, sondern auch Farbtemperatur und Helligkeit. Und dank IP65-Zertifizierung lässt er sich sogar im Garten oder auf dem Balkon hervorragend nutzen. Denn der LED-Strip ist vor Staub und Wasser bestens geschützt. Somit kannst du sowohl Innenräume als auch Außenbereiche beliebig beleuchten. Im Angebot ist der LED-Strip für schlappe 19,98 Euro und damit im Preisvergleich absoluter Bestpreis.

Bosch-Akkuschrauber im umfangreichen Set für unter 135 Euro bei eBay

Mit einem Akkuschrauber von Bosch im Set, findest du bei eBay aktuell ein weiteres starkes Angebot. Für nur gut 134 Euro bekommst du den kompakten Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI im Paket mit hilfreichen Extras. Mit dabei sind zwei Akkus, eine klappbare Akku-Leuchte, die dir die Arbeit in dunklen Ecken erleichtert, ein Schnellladegerät sowie eine robuste Tragebox.

Den günstigen Preis bezahlst du erst nach Abzug eines Gutscheins mit dem Code PROJEKTSTART22. Diesen musst du bei der Bestellung eingeben und bekommst so 10 Prozent Rabatt – die Aktion läuft noch bis zum 23. Februar. Es lohnt sich außerdem auch, einen Blick auf die vielen weiteren Haus- und Garten-Angebote der Aktion zu werfen.

Clever saugen und wischen: Dieser Haushaltsroboter übernimmt für dich den Frühjahrsputz

Und Nummer drei im Boot der besten eBay-Deals ist der iRobot Roomba Combo R113840. Für einen Preis von gerade einmal rund 152 Euro kannst du dir hiermit den lästigen Frühjahrsputz abnehmen lassen. Denn der Saug- und Wischroboter kann – wie der Name schon sagt – nicht nur saugen, sondern auch wischen. So bleibt dir in Zukunft der gesamte Hausputz erspart. Highlight des Haushaltsroboters: Er lernt deine Reinigungsgewohnheiten und kann dir vorschlagen, wann er deine Wohnung säubern soll. Dabei denkt der kleine Haushaltshelfer mit und erinnert dich zum Beispiel in der Allergiesaison daran, zusätzliche Reinigungsfahrten zu unternehmen. So gewinnst du nicht nur wertvolle Zeit, sondern musst dir auch allgemein weniger Gedanken um den Hausputz machen.

Einziger „Haken“: Hierbei handelt es sich um ein generalüberholtes Gerät. Das heißt, der Artikel ist zwar gebraucht – aber überprüft, gereinigt und vollkommen funktionsfähig. Ob es für dich wirklich ein Haken ist, entscheidest du selbst. Denn du zahlst schließlich weniger Geld und tust dank Gebrauchtkauf auch noch der Umwelt einen Gefallen. Um den Saug- und Wischroboter zu dem günstigen Preis zu bekommen, musst du bei eBay im Bestellvorgang den Code HAUSHALT22 eingeben. Hierdurch werden noch einmal 10 Prozent vom Ursprungspreis abgezogen.