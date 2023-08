Unschlagbar günstig: Krups Kaffeevollautomat satte 61 Prozent reduziert

Mit dem Krups Kaffeevollautomaten holst du dir all die beliebten Heißgetränke rund um Espresso, Cappuccino und Co. in deine Küche und genießt die Kaffeesorten ganz simpel per Knopfdruck. Und das Beste: Bei MediaMarkt gibt es die Maschine jetzt satte 61 Prozent billiger für nur noch 269 Euro im Angebot. Alle Details zu dem Kaffeevollautomaten bekommst du hier.

Große Kaffee-Vielfalt & leichte Reinigung: Das bietet dir der Kaffeevollautomat

Mit dem Krups Arabica Picto Kaffeevollautomaten zauberst du eine breite Palette an Heißgetränken. Vom simplen Kaffee oder Tee bis hin zu einem Espresso oder ausgefalleneren Kreationen – hier wirst du selbst zum Barista. Ganz entscheidend ist zudem natürlich die manuelle Dampfdüse, mit der du im Handumdrehen den Milchschaum für Cappuccinos und Latte macchiatos zubereitest. Du kannst übrigens auch eine große Tasse oder direkt zwei Kaffees auf einmal aufbrühen. Optimal, wenn Besuch da ist oder du am Morgen einen extra großen Wachmacher benötigst. Deinem Kaffee-Genuss wird also kaum Grenzen gesetzt.

Ein weiterer großer Vorteil: Du bestimmst hierbei immer selbst, wie stark oder mild der Kaffee sein soll. So stehen dir drei Stärkegrade zur Verfügung, wodurch du den Kaffee genau nach deinen Vorlieben brühst. Gleichzeitig lässt sich etwa der Feinheitsgrad über die Kaffeemühle über drei verschiedene Stufen einstellen. Der Bohnenbehälter des Kaffeevollautomaten hat dabei Platz für rund 260 g Bohnen.

Bei all der Auswahl und all den Möglichkeiten bleibt die Bedienung über die simplen Tasten aber zum Glück stets kinderleicht. Ebenso leicht von der Hand geht die Reinigung des Kaffeevollautomaten. Die Maschine verfügt nämlich über ein automatisches Spül- und Entkalkungsprogramm. Und auch das eingebaute Edelstahl-Kegelmahlwerk erfordert weder ein manuelles Herausnehmen noch eine separate Reinigung. Putzmuffel kommen mit der Maschine also ebenso auf ihre Kosten. Zwei Reinigungstabletten sind dabei übrigens bereits im Lieferumfang für 269 Euro inklusive.

61 Prozent Rabatt bei MediaMarkt: So gut ist der Deal wirklich

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preis. Im Rahmen der aktuellen Wochendeals streicht MediaMarkt bis zum 4. September satte 61 Prozent vom UVP. Dadurch zahlst du nur noch 269 Euro für den Krups Arabica Picto Kaffeevollautomaten. Ein toller Deal, der im Netz von keinem anderen Anbieter unterboten wird. Generell gab es die Kaffeemaschine laut guenstiger.de zuvor nur ein einziges Mal wenige Euro billiger. Wenn du also aktuell einen hochwertigen Vollautomaten zum verhältnismäßig kleinen Preis suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen.

→ Krups Arabica Picto Kaffeevollautomat für 269 Euro