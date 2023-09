Unschlagbar günstig: Flexibler 50 GB Tarif für nur 15 Euro

Wenn du auf der Suche nach einem preiswerten Tarif mit möglichst viel Datenvolumen bist, haben wir hier den perfekten Deal für dich. Dank eines Rabatts von 60 Prozent zahlst du aktuell nämlich nur noch 14,99 Euro für 50 GB Datenvolumen mit einer starken Geschwindigkeit von bis zu 225 MBit/s. Das Besondere: Du bleibst bei dem Vertrag stets flexibel, eine Mindestlaufzeit gibt es nämlich nicht! Hinzu kommen außerdem noch tolle Vorteile wie eine Allnet-Flat und der gestrichene Anschlusspreis.

Monatlich kündbarer Vielsurfer-Tarif zum Spar-Preis

Dieser Tarif-Deal ist ein tolles Schnäppchen für alle Vielsurfer, immerhin zahlst du für das 50 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz lediglich 14,99 Euro pro Monat. Hierbei handelt es sich um einen Rabatt von satten 60 Prozent im Vergleich zum Normalpreis. Sehen lassen kann sich zudem die Surf-Geschwindigkeit: Mit der maximalen Bandbreite von 225 MBit/s surfst du blitzschnell und kannst so etwa auch unterwegs ruckelfrei in HD streamen. On top gibt’s außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Doch der Tarif liefert dir nicht nur ein massives Datenvolumen, du bleibst gleichzeitig auch überaus flexibel. Der Angebotspreis von 14,99 Euro gilt nämlich für 24 Monate, um eine Mindestvertragslaufzeit handelt es sich dabei aber nicht. Du kannst also auf Wunsch jederzeit monatlich kündigen.

So sparst du dir die Anschlusskosten

Das Sparen nimmt kein Ende: Über einen simplen Trick werden dir nämlich ebenso die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro komplett gestrichen! Dafür musst du nach dem Vertragsabschluss einfach nur eine SMS mit dem Text AP frei an die 8362 senden.

Zusätzlich profitierst du bei dem Tarif-Angebot noch von nützlichen Vorteilen wie VoLTE, was für eine verbesserte Sprachqualität beim Telefonieren sorgt. Und dank Wi-Fi-Call kannst du auf Wunsch ebenfalls über ein WLAN-Netz telefonieren.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

50 GB LTE-Datenvolumen im Telefónica-Netz (225 Mbit/s)

Allnet-Flat & EU-Roaming

VoLTE & Wi-Fi-Call fähig

Kein Anschlusspreis (wird per SMS erstattet)

Monatlich kündbar

Nur 14,99 Euro pro Monat