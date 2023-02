Unschlagbar günstig: Dieser Bluetooth-Speaker rauscht auf unter 200 Euro

Die Lautsprecher von Marshall haben neben ihrem satten und präzisen Klang ein weiteres Merkmal, das sie von Produkten anderer Hersteller absetzt. Sie machen optisch und haptisch echt was her und werden im Wohnzimmer zu einem echten Blickfang. Wir schauen uns den Bluetooth-Lautsprecher Marshall Kilburn II genauer an und nehmen den Deal unter die Lupe.

Marshall Kilburn II: Endlich stabil unter 200 Euro

Im Fachhandel für Musikinstrumente und Audioprodukte – Thomann – ist der schicke Lautsprecher in Schwarz jetzt zum Angebotspreis von 199 Euro (versandkostenfrei) erhältlich. Das ist der aktuelle Bestpreis und bis auf einen Tag im August 2022 auch der Tiefstpreis für die Retro-Box. Eine lange Zeit schwankte der Preis zwischen 245 und 269 Euro und blieb in diesem. Jetzt durchbricht er seit Monaten erstmalig wieder die 200-Euro-Grenze und wird somit zu einem veritablen Schnäppchen.

Highlights des Bluetooth-Lautsprechers im Kurz-Check

Aber was kann der Bluetooth-Lautsprecher von Marshall eigentlich? Kilburn II ist ein tragbarer, aber verhältnismäßig großer, Lautsprecher mit den Maßen 24,3 × 16,2 × 14 Zentimeter und einem Gewicht von rund 2,5 Kilogramm. Damit lässt er sich problemlos mit der Trageschlaufe von Raum zu Raum oder in den Garten tragen. Für den Transport im Rucksack für unterwegs ist er daher aber weniger geeignet. Die Front des Bluetooth-Lautsprechers trägt den klassischen Marshall-Look, der einem Studio-Mikrofon nachempfunden ist. Mit den analogen Drehreglern auf der Oberseite steuerst du neben der Lautstärke auch Bass und Höhen ganz nach deinem Geschmack.

Marshall Kilburn II – Cooler Retro Bluetooth-Lautsprecher im Angebot

Der Bluetooth-Lautsprecher von Marshall ist darüber hinaus mit einem ausdauernden Akku ausgestattet, der dir bis zu 20 Stunden Musikgenuss beschert. Weiterhin verfügt die Box über eine Schnellladefunktion, dank der du nach zwei Stunden Ladung wieder drei Stunden kabellos Musik hören kannst. Deine Lieblingsmusik spielst du via Bluetooth 5.0 ab und kannst so von einer stabilen Verbindung profitieren. Außerdem unterstützt die Box aptX und ermöglicht dadurch einen noch besseren Klang. Alternativ kannst du deine Musik aber auch über den 3,5-mm-Klinkenanschluss per Kabel abspielen.

Die Bluetooth-Box ist zudem nach IPX2 wassergeschützt, wodurch dem Klangkörper Spritzwasser nichts ausmacht. Cool ist außerdem die Multi-Host-Funktion. Dadurch lässt sich der Lautsprecher mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden und du kannst leicht hin- und herwechseln. Für den Schnäppchenpreis von 199 Euro kannst du den ikonischen Retro-Lautsprecher jetzt bei Thomann kaufen. Wie lange das Angebot noch gilt, ist nicht abzusehen – die Box kann also schnell vergriffen sein.