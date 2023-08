Unschlagbar günstig: 50 Zoll 4K-TV von LG für nur 369 Euro

Eine ordentliche Größe, ein renommierter Hersteller und ein absoluter Tiefstpreis: Dieser 4K-TV-Deal bei Otto hat alle Voraussetzungen für ein Top-Schnäppchen! Noch bis zum Ende des Monats bekommst du einen LG UHD-Fernseher (50UR73006LA) nämlich starke 41 Prozent billiger. Dadurch zahlst du nur noch 369 Euro für das Gerät. Günstiger gab’s den 4K-TV zuvor noch nie im Netz! Wir schauen uns das Angebot einmal genauer an.

Fernseher-Schnäppchen: Das bietet dir der LG 4K-TV

LG setzt bei diesem 50-Zoll-Modell für den Angebotspreis von 369 Euro auf ein LCD-Panel mit Direct LEDs. Damit liegt der 4K-TV vor allem beim Kontrastverhältnis zwar hinter hochpreisigen OLEDs. Gleichzeitig kann sich die gestochen scharfe UHD-Auflösung und die tolle Farbwiedergabe aber absolut sehen lassen und muss sich keinesfalls hinter anderen Geräten verstecken. Dabei unterstützt der 4K-TV selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate rund um HDR10 und HLG. Lediglich die Bildwiederholrate von 60 Hz könnte insbesondere Gamern ein Dorn im Auge sein.

Der LG-Fernseher ist zudem mit allen modernen Extras ausgestattet, die man sich von einem 4K-TV wünscht. So optimiert eine KI etwa fortlaufend Bild und Ton für ein stets perfektes Fernseherlebnis. Obendrein erstrahlen ältere Serien und Filme dank des 4K Upscalers in neuem Glanz. Selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenfalls via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden und anschließend auf die beliebten Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video zugreifen. Darüber hinaus lässt sich der Fernseher über Alexa oder den Google Assistant auch via Sprachbefehle steuern.

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf die Anschlüsse des 4K-TVs. Neben drei HDMI- (mit eARC) und zwei USB 2.0-Slots gibt es zusätzlich noch einen digitalen Audioausgang sowie einen CI+-Stecker. Ein Triple Tuner ist ebenfalls vorhanden.

Preis-Check: Darum lohnt sich der TV-Deal

Technisch weiß der 4K-TV also durchaus zu überzeugen, doch wie steht es um den Preis? Dank eines Rabatts von 41 Prozent stehen bei Otto statt des UVPs von 629 Euro jetzt nur noch 369 Euro auf der Rechnung. Hinzu kommen allerdings noch Versandkosten in Höhe von 34,95 Euro. Dennoch handelt es sich bei dem Angebot um ein waschechtes Schnäppchen, denn bei anderen Anbietern zahlst du deutlich über 500 Euro für das LG-Gerät. Generell gab’s den 4K-TV zuvor noch nie günstiger im Netz! Wenn du also einen hochwertigen Fernseher zum möglichst kleinen Preis suchst, kannst du hier bedenkenlos zuschlagen.