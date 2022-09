Unschlagbar: 50 GB für nur 15 Euro – Dieses Top-Angebot gilt nur kurze Zeit

Den Green LTE Tarif mit 50 GB bekommst du jetzt sage und schreibe 70 Prozent günstiger und somit für nur 14,99 Euro statt 49,99 Euro monatlich. Hiermit surfst du im Vodafone-Netz mit einer hohen Geschwindigkeit von bis zu 100 MBit/s. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis einschließlich Donnerstag, den 29. September und ist somit nur für wenige Tage online. Das sind die Details zum Deal.

50 GB: Unterwegs nahezu unbegrenzt Surfen und Streamen

Mit dem großzügigen 50-GB-Datenpaket hast du unterwegs so gut wie keine Datensorgen mehr. Von mobilem Gaming über App-Downloads bis hin zu Video- und Serien-Streaming: Mit dem üppigen Green LTE Tarif kannst du unterwegs nahezu unbegrenzt surfen. So bist du in Bahn, Café oder Bibliothek unabhängig von öffentlichem WLAN und surfst dadurch auch noch sicherer. Mit den 50 GB kannst du neben deinem Smartphone per Hotspot auch noch Notebook oder Tablet problemlos mit mobilem Internet versorgen. Oder: Du verbindest deine Smartwatch dank eSIM-Funktion direkt – und ohne Smartphone – mit dem Netz. So kannst du etwa joggen gehen und über die Uhr Musik hören, während dein Handy zu Hause liegt.

Alle Tarifdetails im Überblick:

14,99 Euro Grundgebühr

50 GB LTE Datenvolumen (100 MBit/s)

Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie & SMS

EU-Roaming inklusive

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

19,99 Euro Anschlusspreis

Jetzt bestellen!

Allnet-Flat und praktische Zusatz-Funktionen

Weiterhin ist im Green LTE Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS enthalten, mit der du unbegrenzt telefonierst. Und das dank EU-Roaming auch im gesamten EU-Ausland. Der Tarif beinhaltet zusätzlich nützliche Optionen wie VoLTE und WiFi Call. Damit optimierst du deine Anrufqualität im Netz deutlich und bist dank WLAN-Unterstützung beim Telefonieren viel weniger anfällig für Funklöcher und schlechte Sprachqualität in Innenräumen.

Auf der Rechnung stehen bei diesem Angebot monatlich nur 14,99 Euro. Hinzu addiert sich einmalig ein Anschlusspreis von 19,99 Euro. Im Tarifvergleich ist das ein wirklich gutes Angebot, das nur kurzfristig gilt. Denn der Deal soll bereits am 29. September (23:59 Uhr) enden. Obacht: Der Preis gilt nur für die ersten 24 Monate – danach steigen die Kosten wieder auf regulär 49,99 Euro. Hier solltest du also rechtzeitig kündigen.

Bemerkenswert sind im Vergleich zu vielen anderen Budget-Tarifen der Green-LTE-Reihe, dass du hier eine Doppel-Allnet-Flat hast, also sowohl Anrufe als auch SMS mit dem Monatspreis abgegolten sind. Außerdem hast du im Vergleich zu vielen anderen Tarifen ein Speed-Upgrade. Während es sonst nur 25 oder 50 Mbit/s sind, die dir auf der LTE-Datenautobahn zur Verfügung stehen, surfst du in diesem Tarif mit bis zu 100 Mbit/s.